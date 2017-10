Jornada 8 Zidane: «¿Entrenar al Barça? Yo tengo el corazón blanco» 01:09 Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Fernando Alvarado (Efe) | Vídeo: Europa Press El francés, que el sábado alcanzará los cien partidos como técnico del Real Madrid, subraya que mantiene intacta su ilusión y vuelve a defender a Bale ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 13 octubre 2017, 16:10

Zinedine Zidane, que el sábado cumplirá ante el Getafe cien partidos como técnico del Real Madrid, fue tajante sobre la posibilidad de dirigir algún día al máximo rival de la escuadra de Chamartín. «¿Entrenar al Barça? Yo tengo el corazón blanco», manifestó en la rueda de prensa previa al choque ante el cuadro azulón en el Coliseum Alfonso Pérez, un campo que no se le ha dado demasiado bien a su equipo desde que el vecino del sur ascendió por primera vez a la máxima categoría del fútbol español.

«Después del Madrid muchos me dijeron si quería jugar en otro sitio y yo no quería. Pienso sólo en lo que estoy haciendo ahora y nada más, con todo el respeto», abundó el galo en una rueda de prensa en la que el gran protagonista fue, una vez más, Bale, al que el dichoso sóleo ha vuelto a dejar en el dique seco. Zizou fue cuestionado una y otra vez sobre el galés a cuenta de un padecimiento que se reveló cuando acudió a la convocatoria con su selección para los dos últimos encuentros de la fase clasificatoria para el Mundial de Rusia y que contradijo lo que el propio técnico había manifestado después de que el extremo hubiese de retirarse con molestias en la recta final del partido de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. «Él está bien. Está cada día mejor. No puede todavía jugar porque ha tenido dos cosas, la primera en Dortmund, que parecía sólo un poco cargado y al final se ha resentido de algo en el sóleo. No te puedo decir cuándo ni cómo, pero está mejor y vamos a ver día a día. No te puedo decir que va a volver dentro de una semana ni dentro de diez días. Lo bueno es que él tiene ganas de volver cuanto antes», atajó el galo.

«Es verdad que nosotros hablamos de una cosa, pero fueron dos cosas y es lo que pasó», comentó cuando fue interpelado nuevamente acerca de las discrepancias sobre el estado del futbolista de Cardiff. «El día del Espanyol se resintió algo. Cuando un jugador nos dice que siente algo, no lo metemos», continuó el preparador. «Luego se va con Gales, hace la resonancia ahí y dice que tiene una cosa, luego vuelve aquí otra vez y ahora lo que tenemos que hacer es ir con tranquilidad. Él estaba muy bien en Dortmund, en San Sebastián también. Había vuelto con ilusión, luego se ha lesión», indicó antes de resaltar que lo más importante es que «Gareth quiere volver».

No quiso inmiscuirse en temas técnicos sobre la salud de Bale. «Yo no soy médico ni fisio, no te puedo hablar más que de lo mío», se defendió. «Tengo confianza en la gente que trabaja aquí. Él es el primero que está jodido. No quiere estar fuera del equipo pero son cosas que pasan y tenemos que aceptar que son así. Espero que pueda volver rápido», puntualizó. Y resaltó que no se arrepiente de no haber vendido al galés en verano para incorporar a otro atacante como Mbappé. «No, para nada. Sólo pensamos en los jugadores que están aquí. La vida es así y no tenemos que mirar atrás ni adelante. Es el presente», recalcó.

Se felicitó Zidane de que tras el parón motivado por los compromisos de las selecciones sus futbolistas hayan vuelto «más o menos todos casi sanos» ya que «eso es lo más importante» y se mostró «contento de volver a jugar en la Liga». «Después del parón de selecciones, que han tenido partidos muy exigentes, quieren volver a jugar y a competir y eso es bueno», agregó.

Quien no regresó en perfectas condiciones fue Keylor Navas, al que un edema en el abductor mayor de su pierna derecha le hará ser baja en el Coliseum Alfonso Pérez el sábado y duda ante el Tottenham el próximo martes en Champions. «Espero que Keylor esté pocos días. Es el aductor. Lo vamos a ver día a día. Creo que es poco», señaló sobre el costarricense, a cuya ausencia se añaden los problemas en el hombro del tercer portero, Luca Zidane, lo que deja al francés con Kiko Casilla como único guardameta de la primera plantilla disponible, lo que le obligará a echar mano de Moha y Belman.

Sobre Carvajal: «Con el corazón no podemos bromear»

Incidió Zidane en la necesidad de cuidar a sus futbolistas para evitar nuevos contratiempos de cara al exigente calendario que aguarda al Real Madrid. «Más que el partido de mañana, tenemos un bloque de siete partidos antes del siguiente parón. Vamos a jugar cada tres días y vamos a necesitar a todos. Vamos a ver partido a partido. Lo más importante para nosotros es el Getafe mañana», manifestó.

En ese deseo de no correr riesgos, aludió a la situación de Carvajal, afectado por una pericarditis. «Sabéis lo que tiene Dani. Con el corazón no podemos bromear. Creo que hay que tener un poco más de paciencia con lo que le ha pasado a Dani. Él está bien que es lo más importante, está tranquilo, los que se ocupan de su recuperación lo hacen perfecto. Nosotros queremos a Dani al cien por cien, es una cuestión de días. Él quiere volver, pero lo importante es su salud», acotó.

Repasó por último el francés sus cien partidos en el banquillo del Real Madrid, señalando que lo más difícil han sido los encuentros que perdió ya que «eso quiere decir que algo no has hecho bien». «Lo bonito de verdad», dijo, fue «ganar la Liga». «Yo aprovecho cada momento que estoy aquí. La Liga es el día a día, una competición tremenda, muy bonita y difícil y ganarla es lo máximo», valoró.

Interpelado acerca de qué consejo daría a ese Zidane que se sentó por primera vez en el banquillo blanco en un partido ante el Deportivo allá por enero de 2016, fue concluyente. «Aprovecha tu momento, cada día. Es lo que estoy haciendo. Estoy disfrutando cada día. Hay que aprovechar lo que tenemos», comentó. Recalcó que lo que ha cambiado en todo este tiempo es la experiencia que ha ganado. Y sobre el Atlético-Barça en el Wanda Metropolitano del sábado, aclaró que lo que a él le importa es vencerle al Getafe. «Yo quiero ganar el nuestro y luego veremos. Porque es después, lo vamos a ver. No quiero algo en particular. Lo que queremos es recortar», finalizó.