Jornada 35 Zidane: «El martes es el partido del año» Zidane durante el partido contra el Leganés / AFP «Contra el Bayern vamos a tener que hacerlo como nunca lo hemos hecho esta temporada», reconoce el técnico francés MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 28 abril 2018, 21:46

Zinedine Zidane se mostró optimista respecto a las sensaciones del equipo tras la victoria frente al Leganés. Sin embargo, recalcó la importancia de la Champions: «El martes es el partido del año, los aficionados lo saben y, por eso, queremos que se apoyen en nosotros como nunca, que estén con nosotros del minuto 1 al 90, porque lo que vale es pasar a la final».

El técnico francés ahondó en la necesidad de que todos los jugadores estén concentrados para evitar sorpresas: «Sabemos lo que nos pasó contra la Juventus y el año pasado

contra el Bayern. Sabemos que tenemos que hacer un partido enorme en todos los sentidos, estar como nunca hemos estado este año para pasar a la final. Estamos preparados y tenemos una determinación que nunca hemos tenido. Vamos a darlo todo y a intentar llegar a la final con un buen partido de vuelta».

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar en las declaraciones de Beckenbauer y afirmó que «el Bayern va a venir al Bernabéu sin complejos». «Por eso, nosotros tenemos que hacer un enorme partido y lo que yo pido a toda la gente es que esté como nunca en el estadio, porque lo vamos a necesitar», insistió.

Lo que sí entró a valorar fueron los 90 minutos del equipo contra el Leganés, aunque destacó en gran medida los primeros 45: «Estoy contento con la primera parte, con la actitud, con la forma de salir al campo, intentando crear ocasiones, defendiendo bien, fuertes y con agresividad». El entrenador madridista destacó la importancia de la victoria, con un once poco habitual esta temporada en Liga: «Con 10 cambios, jugadores que no tienen muchos minutos, es complicado. Físicamente hemos bajado pero me quedo con la actitud y con la entrega de todos. Es lo que quería el equipo y estoy contento con ese resultado. Felicito a los chicos porque no es fácil jugar cuando no tienes continuidad>>.

Aunque se mostró descontento con el rendimiento en Liga, quiso lanzar un mensaje positivo: «No estamos contentos de lo que hemos hecho en la Liga en general. Perdimos puntos al principio, aunque luego volvimos mejor, pero son momentos que hay que aceptar en una temporada. Ahora toca volver otra vez al trabajo. Tenemos un partido el martes, es el partido del año y lo vamos a defender», insistió.

La posición de central en la que jugó Casemiro sorprendió a algunos, pero Zidane aclaró que le colocó en ese puesto «para dar descanso a Sergio y a Varane». «No porque me interese hacerle jugar de central», admitió respecto al centrocampista brasileño.

Además, dejó caer que Nacho es casi imposible que esté disponible el martes y que está muy contento con el rendimiento de Achraf: «Nacho no ha entrenado todavía con el equipo y me parece complicado que llegue al martes. Achraf es el primer año que está con el primer equipo y tenemos que ir despacio con él. Veremos lo que pasa el martes. Hoy ha jugado muy bien y estamos contentos con él. Está aprendiendo mucho».

Casemiro: «Sólo quiero ayudar»

Casemiro también quiso destacar la trascendencia del partido contra el Bayern: «El martes es un partido diferente. Queremos que la afición se apoye en nosotros, y lo que vale es pasar a la final». Además, dejó claro que no le importa sacrificarse por el equipo: <»Hoy no he jugado en mi posición, pero el míster puede contar conmigo en la posición que sea. Yo sólo quiero ayudar al equipo».