Primera Varane: «Retirarme en el Real Madrid sería magnífico» Varane, sonriente tras su renovación. / Efe El francés sale en defensa de Cristiano Ronaldo, del que considera que «marca la historia del fútbol y es "difícil criticarle» EFE Madrid Jueves, 28 septiembre 2017, 15:59

Raphael Varane, defensa del Real Madrid, afirmó este jueves en rueda de prensa después de ampliar su contrato hasta 2022 que sería "magnífico" retirarse en el club blanco y afirmó que su compañero Cristiano Ronaldo "marca la historia del fútbol y es "difícil criticarle".

El central francés del equipo de Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu y, aparte de hablar de su renovación por cinco años en la entidad merengue, tuvo palabras para Cristiano.

"Mi opinión sobre él siempre es la misma. Si te gusta un poco el fútbol, sólo puedes admirarlo. Es un jugador fantástico. Lo que ha hecho y sigue haciendo es fenomenal. Sólo se puede admirar a un jugador de esta calidad. Los números hablan por él. Es tan bueno que marca la historia del fútbol y es difícil criticarle", dijo.

Esas fueron casi las únicas palabras ajenas a su historia con el Real Madrid, donde llegó con 19 años después de que Zidane recomendará su fichaje cuando militaba en el Lens francés. Después de un lustro en el Real Madrid, reconoció que quiere retirarse en el club que preside Florentino Pérez y agradeció a su entrenador su dedicación hacia su figura.

"Retirarme en el Real Madrid sería magnífico. Mi historia es bonita en el Real Madrid y retirarme aquí sería lo más bonito que puedo soñar. Voy a trabajar día a día. Firmé un contrato de cinco años y tendré 29 cuando acabe", comentó.

"El hecho de que esté aquí es gracias Zidane. Me da muchos consejos en el día a día. Me intenta transmitir toda su experiencia y lo que ha vivido. Intenta enseñarme pequeños detalles para mejorar. Me aporta mucha confianza y estoy muy contento de trabajar día a día con una persona tan grande. Es una persona muy respetada en todo el vestuario. Creo que no hay nadie mejor que él", apuntó.

Varane declaró que hoy es un día "muy feliz" para él y recordó que, por ahora, su historia con el Real Madrid es "muy bonita" y espera que pueda continuar a lo largo de los años con títulos y "disfrutando" de la camiseta.

"En estos seis años he tenido momentos muy buenos y momentos más difíciles. Pero no cambiaría nada. Toda esta experiencia me hace mejor y más fuerte. Estoy muy contento de todos estos momentos. Hoy tengo más fuerza y carácter, no cambiaría nada", indicó.

"He aprendido muchísimo de este club. Es un club enorme, cada temporada es un reto. Soy un jugador más completo que cuando llegué con 18 años. Hay que convivir con una exigencia increíble para estar a un gran nivel. Este club tiene una historia increíble, muchas leyendas y estoy muy orgulloso de poder continuar mi carrera aquí", agregó.

Asimismo, recordó que siempre ha tenido "el cariño" de todos los aficionados del Real Madrid y dejó claro que no se ha olvidado de todos los años que ha pasó en el Lens, entre los 9 y los 17.

"Estoy muy orgulloso de esta etapa. Llegué muy joven aquí y todos mis compañeros me acogieron muy bien. Siempre he tenido su apoyo y el del público".

Cuestionado por si se encuentra en su mejor momento físico después de superar a lo largo de los años algunas etapas marcadas por las lesiones, dijo que está "bien" en ese aspecto y manifestó que espera "seguir así".

"No me planteo ningún límite. Siempre intento aprender de los mejores. La suerte que tengo es que hay muchas leyendas jugando conmigo. Intento aprender de ellos. Imponen mucho respeto, nos transmiten mucha fuerza e intento aprender para transmitir esto a los que lleguen más tarde. Quiero ganar muchos títulos", declaró.

Por último, habló sobre la plantilla del Real Madrid, de la que dijo que es "competitiva" con muchos jugadores de talento y experiencia que pueden jugar de diferente forma.

"Podemos hacerlo con la posesión del balón o a la contra. Tenemos cualidades complementarias. No sé si es la mejor plantilla de estos años, pero en los últimos años puede ser que tengamos un equipo para marcar la historia del club. Lo tenemos todo para hacer una gran temporada. El objetivo es ganar títulos", concluyó.