Jornada 31 Valverde, a por su primer 'título' en el Barça Si gana al Leganés, igualará el récord histórico de la Real Sociedad de partidos seguidos de Liga sin perder y se acercará al título a la espera del derbi madrileño P. RÍOS Barcelona Sábado, 7 abril 2018, 07:34

El Barça afronta una jornada de Liga que puede ser tan trascendental para la conquista del título como histórica. El equipo azulgrana no sólo tiene la posibilidad de distanciar a sus perseguidores de forma casi definitiva si se combina su hipotética victoria ante el Leganés en el Camp Nou con un empate o la derrota del Atlético en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, sino que también tiene a tiro el récord de partidos seguidos sin perder en el campeonato de la regularidad, un registro con 38 años de antigüedad y todavía en manos de la mítica Real Sociedad de finales de los 70.

Si el Barça cumple con los pronósticos y gana este sábado a un Leganés muy peligroso por competir sin presión, lejos de la zona de descenso y también de Europa, con 21 puntos en juego superaría al Atlético en un mínimo de 9 (la diferencia actual) que podrían ser 12 (y el 'goal average' particular) si el conjunto colchonero cae el domingo ante el Real Madrid, que se quedaría a 13. Y con un empate la distancia sería de 11 y 15, respectivamente.

Pero esas son cuentas de la lechera de las que los técnicos huyen. Y más Ernesto Valverde, que está semana ya ha avisado dos veces que «viendo lo que nos cuesta ganar cada partido no puedo pensar en tripletes ni en títulos». Sus jugadores acusan una cierta fatiga y deberán concentrarse en superar al Leganés sin pensar en la Roma, que no descarta remontar el martes en el Olímpico el 4-1 de la ida en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero por si fallan las fuerzas, hay un estímulo que debe empujar al Barça hacia la victoria liguera. Incluso un empate serviría para igualar el récord de la legendaria Real Sociedad de Alberto Ormaetxea: 38 jornadas de Liga consecutivas sin perder entre las 6 últimas de la temporada 1978-79 y las 32 primeras de la 1979-80. Ernesto Valverde acaricia ese primer título honorífico con 37 tras el milagroso 2-2 en Sevilla del pasado sábado: las 7 primeras son de Luis Enrique en el tramo final del curso 2016-17 y el Txingurri ha encadenado las 30 de esta esta temporada.

Arconada; Celayeta, Gajate, Kortabarria, Olaizola; Diego, Perico Alonso, Zamora; Idígoras, Satrústegui y López Ufarte formaban aquel once tipo que sumó 22 victorias y 16 empates en aquella racha que acabó un 11 de mayo de 1980 ante el Sevilla (2-1) en el Sánchez Pizjuán, precisamente donde estuvo a punto de romperse la del Barça hace siete días. Pero salió Messi para igualar un 2-0. Fue el séptimo empate (2-2), con 30 victorias en esa increíble serie.

Precisamente Messi es una de las dudas del Barça contra el Leganés. Sus molestias en los isquiotibiales parecen aconsejar un descanso, por lo menos de inicio, antes de lo que se avecina: Roma, Valencia, hipotética ida de la semifinal europea, final de Copa… Puede ser el último momento propicio para que el argentino se tome un respiro, aunque ya explicó, en su país, por supuesto, que le viene peor parar que jugar cada tres días. Por lo tanto, decidirá él.

El que no estará seguro es Sergio Busquets, quien no puede arriesgar el dedo de un pie más de la cuenta. Jugó una hora ante la Roma y la idea es que repita en la vuelta, pero en Liga será reservado. Digne también es baja y Alba no podrá rotar en un once del que también se podrían caer Piqué e Iniesta para dar entrada a Vermaelen y Denis Suárez, con Coutinho titular seguro en ataque o en la media.

En el Leganés es baja Diego Rico por sanción, además de Szymanowski y Mantovani por lesión. Asier Garitano, con ofertas de otros clubs, no despejó las dudas sobre su futuro y sí habló del «reto difícil pero bonito de intentar ganar en el Camp Nou».

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen, Semedo, Umtiti, Vermaelen, Alba, Paulinho, Rakitic, Denis Suárez, Dembélé, Luis Suárez y Coutinho.

Leganés: Cuéllar, Zaldúa, Brasanac, Muñoz, Siovas, Bustinza, Eraso, Rubén Pérez, Gabriel, El Zhar y Amrabat.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Hora: 20:45 h. Estadio Camp Nou.

TV: Movistar Partidazo.