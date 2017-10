Primera Tebas: «Si hay independencia citaré a los clubes catalanes para saber su opinión» Javier Tebas. / Xoán Rey (Efe) El presidente de LaLiga recuerda que es la Ley del Deporte la que regula la participación o no en la competición EFE Viernes, 6 octubre 2017, 19:08

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado este viernes que en el caso de que se produzca la independencia de Cataluña "citará a los clubes catalanes para saber su opinión".

"Si eso ocurre citaría a los clubes catalanes en la Liga para que me den su opinión sobre lo que está pasando y ver lo que piensan", ha declarado en Gol. Además, ha recalcado que es la Ley del Deporte la que regula la participación o no en la Liga: "La Liga no nace por una acuerdo voluntario de los clubes, nace porque hay una Ley del Deporte que ha dicho que tiene que haber una liga y tiene que estar conformada por los clubes profesionales que juegan la competición estatal y ésta sólo la pueden jugar los clubes adscritos a la Federación Española de Fútbol". "Ese escenario habrá que analizarlo jurídicamente. Es probable que se pueda terminar la Liga pero no es seguro", ha señalado.