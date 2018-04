Jornada 33 Simeone: «Nos están haciendo mucho daño fuera de casa» Diego Palo Simeone, durante el partido en Anoeta. / Reuters El técnico del Atlético criticó la fragilidad de su equipo, felicitó a la Real por su buen juego y también lamentó que el árbitro les anulase dos claras jugadas de gol COLPISA Jueves, 19 abril 2018, 22:26

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, mostró su disgusto por la goleada encajada en Anoeta ante una Real Sociedad a la que felicitó por su buen juego, al tiempo que dijo haber «observado» la fragilidad que tiene su equipo en las últimas salidas, defecto que debe de corregir para no pagar un alto precio sobre todo en la semifinal ante el Arsenal en la Liga Europa.

«Es algo que venimos observando en los partidos de liga y también en la competición europeo. Hay que estar atentos porque nos están haciendo mucho daño fuera de casa», reconoció el preparador atlético en la sala de prensa de Anoeta.

Simeone dijo que no está «preocupado» porque en los últimos partidos fuera del Wanda Metropolitano la imagen no siempre fue igual de deficiente que la que transmitió su plantilla en el encuentro en San Sebastián.

«Ante el Villarreal el partido fue mucho más parejo, con el Real Madrid lo mismo, también el segundo tiempo en Lisboa. Hoy hicimos una mala primer mitad, en la segunda mejoramos pero faltó regularidad para acercarse en el marcador», resumió Simeone.

El técnico rojiblanco también se quejó del arbitraje de Arberola Rojas, ya que consideró que anularon dos claras jugadas de gol a su equipo «en mano a mano con su portero», tanto de Gameiro como de Torres, acciones que de no haber sido invalidadas pudieron haber cambiado el resultado porque ambas fueron con 1-0

«El árbitro lo vio así pero en alguna de esas jugadas hasta la grada observó que no era fuera de juego, aunque no puedes decir eso cuando has perdido 3-0 porque tampoco estuvimos finos», concluyó el enfadado preparador colchonero.