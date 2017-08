Atlético Simeone: «Correa debe dar un paso más, es nuestro desafío» Diego Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico rojiblanco calificó el grupo de Champions, jnto a Chelsea, Roma y Qarabac, como «interesante y en el que nos hace ilusión estar» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 25 agosto 2017, 11:57

Pasan los años y Diego Pablo Simeone no cambia su discurso. El técnico del Atlético sigue pensando sólo en el siguiente partido y avisó del peligro que tendrán ante Las Palmas por el "entusiasmo que despierta arrancar la temporada como local para ellos. Las Palmas nos exigirá el máximo", recordó. Los rojiblancos, tras el pinchazo ante el Girona en el primer partido liguero necesita sumar los tres puntos para evitar que comiencen a saltar las alarmas.

Y uno de esos futbolistas que demostró en Girona que puede ser más protagonista es Ángel Correa, del que Simeone habló largo y tendido en su comparecencia ante los medios. "Ángel es una ilusión continua. Estamos todos esperando que logre regularizarse en el tiempo porque es un futbolista que te logra cambiar los partidos y eso es algo que no lo tienen todos los jugadores". Simeone reconoció que conseguir esa regularidad del argentino es "un desafío nuestro en el club". El delantero, que logró el primer gol ante el Girona y propició la falta que dio origen al segundo puede estar ante su año. Así lo cree Simeone: "Lo hemos hablado con él en la pretemporada y es un año importante para él, debe dar un paso más, ojalá que logre tener la regularidad en un partido de 90' minutos, ya sabemos que es determinante cuando entra en un partido".

El argentino, que desde que llegó al Atlético ha demostrado su capacidad para cambiar los partidos y ser revulsivo, debe tener "continuidad de juego y dar un paso más, insistía Simeone. "Debe elegir mejor los lugares donde hacer la diferencia. El gol en Montilivi es la referencia de lo que es él, donde usar la velocidad. Buen giro de espalda, regate, remate. Es un jugador muy completo. Como desafío, nuestro, como entrenadores y de él, necesitamos un paso más"

Otro de los nombres propios es Luciano Vietto, que cuenta con opciones de ser titular en Las Palmas y que ha sonado como una de las salidas del club rojiblanco. "Vietto ha hecho una buena pretemporada, está bien, fuerte, con entusiasmo y, a mí, hasta que no me digan nada contrario que un jugador juegue, pueden jugar todos, inclusivos los del B". Además, dejó claro que "desde el momento en el que salió la decisión de que no podíamos tener jugadores, los del B y todos los que tengo pueden ser titulares".

Un jugador que no pudo debutar por lesión fue Filipe, fundamental en el esquema de juego del Atlético. El brasileño "va a viajar", como desveló el técnico. "Está entrenando muy bien estos días y no sabemos bien si empezará desde el inicio o lo utilizaremos en el camino de los 90 minutos. Es un jugador muy importante para nosotros", reconoció.

Simeone quiso hacer un análisis del grupo en el que ha quedado encuadrado el Atlético en la Champions. Un grupo "interesante y en el que nos hace ilusión estar". "Seguramente tanto la Roma como el Chelsea como nosotros partimos con las mismas posibilidades de pasar porque las dificultades son las mismas para todos". El entrenador argentino se deshizo en elogios hacia el conjunto inglés, del que dijo que "es un equipo que la temporada pasada hizo una gran campaña, que tiene muy buenos futbolistas, un entrenador con la posibilidad de poder reinventar continuamente y hacer que sus equipos sean siempre competitivos". También calificó a la Roma como "un equipo espectacular, con un entrenador fantástico".

Por último, Simeone dio una larga cambiada cuando se le preguntó por la llegada de Diego Costa. "Las Palmas va a ser un partido difícil y los del B y los que tengo hoy son los únicos que van a hacer llegar bien al mes de enero".