Jornada 34 Sevilla, penúltima escala antes de Kiev Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / AFP Con ausencias obligadas de los lesionados y el sancionado Bale, el Madrid rota en el Pizjuán ante un rival que aún pelea por Europa AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 00:07

A 17 días de la final de la Copa de Europa en Kiev, el Real Madrid afronta este miércoles su penúltima salida liguera antes de luchar por la 'decimotercera', con rotaciones de Zinedine Zidane en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que aún pelea por la clasificación para la Europa League, de la que le separan siete puntos con nueve en juego. El partido debía haberse disputado hace más de dos semanas. pero también fue aplazado por la final de Copa, en la que el Sevilla de Vincenzo Montella se llevó cinco goles del Barça, los mismos que le endosó el Madrid en la primera vuelta de la Liga en el Bernabéu al equipo entonces dirigido por Eduardo Berizzo. Ahora quien está en el banquillo del Sevilla es Joaquín Caparrós, «que tiene la particularidad de que le mete a todo una intensidad alta», según destacó este martes Zidane, recordando que el pasado viernes «el Sevilla llevó a la Real Sociedad (1-0) al límite».

En el duelo del Bernabéu en diciembre, antes del Mundial de clubes, Cristiano Ronaldo marcó dos goles y colaboraron en la 'manita' Nacho, Kroos y Achraf, pero este miércoles no estará lógicamente el astro portugués, víctima de un leve esguince de tobillo sufrido en el clásico, aunque Zidane garantiza, «al 150%», que tanto el luso como Carvajal e Isco estará completamente recuperados para la final de la Champions contra el Liverpool. A pesar de que el Madrid ya sólo se juega en la Liga el honor de arrebatarle la segunda plaza al Atlético y la cita más trascendental de la temporada está a poco más de dos semanas, el técnico francés presentará un once competitivo, sin pensar en posibles riesgos, aunque los cambios serán importantes, no sólo por las ausencias obligadas de los lesionados, sino también del sancionado Bale y otros titulares fijos que tendrán descanso.

«Yo no pienso en una posible lesión, en lo que le pueda pasar al jugador antes de la final de la Champions. Tengo a 25 jugadores y alguno va a descansar, pero no pensando en que se va a lesionar, porque si no no vamos a jugar los tres partidos (de Liga) que nos quedan», apuntó este martes Zidane, cuyo equipo llega con bastante desgaste tras los choques ante el Bayern y el Barça y con la mente casi exclusivamente en Kiev. Muchísimo más se juega el Sevilla, que pretende evitar el fracaso que significaría quedarse fuera de Europa y, tras haber roto ante la Real una racha negativa de nueve partidos sin ganar, recibirá a los blancos con la moral reforzada y necesitado del triunfo ante uno de los «tres toros grandes» que le quedan al Sevilla, según ha calificado al Madrid Caparrós, antes de que su equipo cierre la Liga ante el Betis y el Alavés.

Después de cinco temporadas consecutivas en Europa y tras ser vapuleado en la final de Copa, para el Sevilla sería un fiasco absoluto quedarse fuera de la competición continental. Sin embargo, el tramo final de curso se le ha complicado demasiado al conjunto de Caparrós, contra un Madrid que pese a las bajas y su teórica desconexión de la Liga es superior, y frente al eterno rival, que ahora aventaja a los blanquirrojos en ocho puntos y espera en el Villamarín tras un 3-5 en el Pizjuán.

Alineaciones probables:

Sevilla: David Soria, Layún, Mercado, Lenglet, Escudero, Geis, Nzonzi, Franco Vázquez, Banega, Correa y Ben Yedder.

Real Madrid: Keylor Navas, Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Theo, Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema y Mayoral.

Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio y horario: Sánchez Pizjuán. 21:30 h. (Movistar Partidazo).