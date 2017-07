Atlético Saúl: «¿Theo? Él sabrá lo que hace» Saúl, durante el acto de presentación de su renovación. / @Atleti El centrocampista del Atlético, que ha renovado hasta 2026, insiste en que «estoy donde quiero estar y estoy feliz» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 7 julio 2017, 14:10

Saúl era un hombre feliz. El canterano del Atlético hacía oficial su renovación por el Atlético de Madrid hasta 2026 y en un acto sencillo y arropado por su familia, destacó los valores del conjunto rojiblanco y dejó claro que "estoy donde quiero estar y estoy feliz". El centrocampista, emocionado, confesó que "Los valores que me ha inculcado el club y mi familia me han hecho crecer y aprender" e insistió en que su sueño es "acabar mi carrera en el Atlético. Así lo he demostrado con este contrato. Es el mejor sitio para poder crecer". Enrique Cerezo, presidente del club, destacó a Saúl como "una muestra de lealtad al Atlético de Madrid. Es un ejemplo para los jóvenes que cada fin de semana visten la camiseta del Atlético en nuestra cantera".

Además ha querido agradecer el apoyo a su familia y "a todos mis entrenadores y a mis compañeros por toda la ayuda. Me ha costado mucho estar donde estoy. Siempre me dijeron que lo importante era trabajar cuando tenía la mente en otras cosas. Todo lo que he pasado en mi carrera me ha ayudado a estar donde estoy. He aprendido mucho. Eso es lo que marca mi carrera y mi carácter. Mis hermanos han sido mis ejemplos.

Saúl también se acordó de su entrenador, Diego Simeone, del que aseguró que "desde el primer momento confió en mí, me ha hecho crecer, me va a hacer mejor y me ha ayudado como persona. Y a Torres y Gabi por hacerme que tenga los pies en el suelo". "En el Atlético somos una familia. No hay un mejor sitio en el que pueda estar. Voy a seguir trabajando para mejorar. Soy muy ambicioso", añadió.

El centrocampista afirmó que va a seguir "trabajando para mejorar" y recordó que "el club sigue creciendo y yo personalmente quiero mejorar y crecer con el Atlético de Madrid". La nueva campaña, con el estreno del Metropolitano, será especial para toda la familia rojiblanca, algo que ha despertado mucha ilusión entre los aficionados "Este año va a ser ilusionante. Hemos llegado a 105.000 socios, que es una barbaridad, y vamos a seguir creciendo", aseguró.

Sobre el hecho de que el Atlético no pueda fichar jugadores hasta enero, Saúl ha señalado que "no creo que la gente tenga que estar dividida. Estoy seguro de que vamos a seguir creciendo. Los que seguimos hemos mantenido el bloque y sabemos lo que podemos hacer esta temporada. Será un año muy ilusionante". Y sobre la marcha de Theo Hernández, compañero de Lucas, ha sido contundente: "Son decisiones de Theo. Él sabrá lo que hace. Tiene que demostrar el respeto de donde ha salido y si él tiene ese respeto a mi no me importa que se haya ido. La gente que quiera estar aquí, le daremos cariño, la gente que no quiera estar con nosotros, no nos importa".

El número 8

La renovación de Saúl es una de las muchas que ha habido este verano en el Atlético. "Koke, Gabi, Torres, Tiago, Griezmann... Gente capital que sigue con nosotros y es importante. Somos gente que lleva tiempo aquí y sabemos lo que el club quiere. El caso más significativo es el de Griezmann. En dos años ya sabe lo que significa este club. Podía ganar mucho más dinero en otro sitio, pero ha hecho todo por quedarse".

Saúl, que luce el número '8' en la camiseta que llevó Luis Aragonés, confesó que "he peleado mucho para llevar el número que llevo en el Atlético. Quiero seguir la leyenda de este dorsal. Lo llevaba Raúl García, que era un ejemplo para mí y tuve el honor de compartir vestuario con él".

Sobre qué título le gustaría conseguir en el Atlético, Saúl fue claro: "La Champions es lo que todos deseamos. Nos hemos quedado a pasos. Vamos a seguir peleando. Tarde o temprano lo vamos a conseguir".

Por último, confesó que Fernando Torres es un espejo en el que mirarse: "Lo es para todo el mundo del deporte. No es sólo un ejemplo para la gente de la cantera o para mí, lo es para todos. Es alguien muy especial. Una persona que lo había ganado todo. Podían pensar que venía a vivir la vida y no es así. Trabaja cada día para ser mejor y poniendo delante al Atlético".