Premio Messi: «Cada día disfruto más» Leo Messi recibe la Bota de Oro de Luis Suárez. / Reuters El azulgrana no habló de su renovación en la entrega de la Bota de Oro 2016-17, pero sí se confesó feliz y entendió su suplencia en Turín: «Hay que cuidarse» P. RÍOS Barcelona Viernes, 24 noviembre 2017, 15:26

Leo Messi ya tiene en sus manos la Bota de Oro como máximo goleador de las ligas europeas durante la temporada 2016-17 por los 37 goles que marcó en el campeonato español. En una Gala que tuvo lugar en la Antigua Fábrica de Estrella Damm de Barcelona, se la entregó Luis Suárez, su gran amigo en el vestuario azulgrana, que la había ganado en el curso 2015-16 por sus 40 goles. Es el cuarto trofeo de ‘Pichichi’ continental en el palmarés del delantero argentino tras los de la 2010-11 (34 goles), 2011-12 (50) y 2012-13 (46). Llevaba cuatro años sin levantarla. Son las mismas que tiene Cristiano Ronaldo (2007-08, 2010-11, 2013-14 y 2014-15), con quien comparte el liderato en el ránking. Y en la presente campaña, el ‘10’ ya va bien posicionado con sus 12 goles en 12 jornadas. Se encuentra a sólo tres goles de Immobile(Lazio) y Cavani (PSG), actuales líderes en la carrera por el trofeo con 15 dianas cada uno.

En el acto, en el que estaba presente su presidente, Josep Maria Bartomeu (además de sus compañeros Luis Suárez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets), no habló de lo que más interesaba a los barcelonistas: su renovación, anunciada por el club hasta 2021, pero sin foto pública ni rúbrica del interesado, aunque sí de su padre, con poderes para ello. Acaba contrato en 2018, por lo que en enero ya podría negociar con cualquier club. Realmente, ni el club ni Messi parecen muy preocupados. Quizás en las entrevistas concedidas a los medios de comunicación organizadores de la entrega de la Bota de Oro (la ESM, European Sports Media, de la que forma parte Marca) se aclare algo en las próximas horas o días. El vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, también huyó del tema a la carrera en el acto: "¿La foto de la renovación? Primero ésta, la de la Bota de Oro". Jorge Messi, su padre, que no siempre está en Barcelona, sí vive estos días junto a su hijo, quizás una buena señal para el barcelonismo porque su presencia es imprescindible para formalizarlo todo.

A Messi, eso sí, se le ve feliz y maduro, por lo que cuesta creer que pueda dejar de vestir de azulgrana un día. “Cada día disfruto más del fútbol”, afirmó, recordando la primera Bota de Oro que levantó en 2010: “Siempre dije que no me considero un delantero. He crecido tanto fuera del campo como dentro. He ido mejorando desde entonces, acumulando más cosas a mi juego. Cada día disfruto más de ser jugador. Y los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo. Este es un premio de todos,, porque sin mis compañeros no sería posible. Es de todo el grupo". Y dejó claro que entendió la suplencia ante la Juventus: “Siempre que me toca ir al banco se forma revuelo porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, me gusta participar, ayudar desde dentro, pero también entiendo que un año es largo y que cada día hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas".

Demostró que tiene la cabeza en la Liga con un discurso elaborado al ser preguntado por el Valencia, rival el domingo en Mestalla y segundo clasificado: "Todavía estamos en el comienzo de Liga. El Valencia armó una gran plantilla, trajo un gran técnico y tienen su idea clara. Sabe muy bien a lo que juega y lo que hace, juega una vez por semana, descansa... Va a ser complicadísimo y más en su campo, pero vamos a ir a por el partido. Estamos bien hoy por hoy y vamos a intentar seguir así".