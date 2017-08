Jornada 1 Un Málaga convulso recibe a un Eibar mermado El equipo andaluz está a medias, inmerso en polémicas por los fichajes, mientras que el vasco sufre por las bajas COLPISA Lunes, 21 agosto 2017, 01:51

El Málaga, con la plantilla incompleta y un solo partido ganado de los nueve que ha disputado en pretemporada, inicia la Liga ante un Eibar mermado por las numerosas bajas con las que comienza su cuarta campaña en Primera.

El equipo malaguista no ha dado buena sensaciones y existe preocupación por cómo va a responder ante la falta de efectivos, tras las ausencias de cuatro jugadores claves como el guardameta camerunés Carlos Kameni, el delantero Sandro Ramírez y los centrocampistas Ignacio Camacho y Pablo Fornals.

Además, los comienzos en los últimos años no fueron excesivamente buenos con sendos empates ante el Sevilla, a cero goles, y el Osasuna, igualada a un gol, la pasada temporada. En los enfrentamientos ante el Eibar en La Rosaleda, cuatro en total, el Málaga logró la victoria en tres, uno de ellos la pasada campaña por 2-1, con remontada, y un empate a cero goles en 2015.

Adrián contra su ex equipo

También será un partido especial para varios jugadores de los dos equipos como los centrocampistas Adrián González y Keko, y el delantero Borja Bastón, que estuvieron en el Eibar, y el delantero brasileño Charles Dias, que militó en el Málaga la pasada campaña y ahora se encuentra en las filas del equipo eibarrés.

El técnico del Málaga José Miguel González "Míchel", que facilitará mañana los jugadores convocados, después de una liviana sesión de entrenamiento, tendrá las bajas de los centrocampistas Keko y el argentino Cecchini, el delantero venezolano Peñaranda, y los defensas Miguel Torres y el uruguayo Federico Ricca, lesionados.

Todos los armeros disponibles

En el Eibar, mientras, la bajas son el quebradero de cabeza de un técnico, José Luis Mendilibar, que no ha tenido que dar ni lista de convocados, pues no cuenta más que con 18 hombres disponibles. Yoel, Juncá, Arbilla, Pedro León y Fran Rico, lesionados, no son de la partida, como tampoco lo es Gonzalo Escalante, que se perderá el choque por sanción.

Así pues, se antoja complicado adivinar el primer once de la temporada en el que las principales dudas se centran en la portería ya que la inoportuna lesión de Yoel, que estaba llamado a continuar como titular, ha abierto la puerta para la lucha entre Riesgo y Dmitrovic.

En la defensa, Capa y José Ángel parecen fijos en los laterales, mientras que en el eje de la zaga podrían jugar Ramis y Oliveira. El centro del campo será para el capitán, Dani García, quien estará acompañado por una de las sensaciones de la pretemporada, el ex espanyolista Joan Jordán.

Otro de los nuevos fichajes que ha cuajado una buena preparación puede ser el sustituto de Pedro León en banda derecha. Se trata de Iván Alejo, que tendrá en el ala contraria al japonés Takashi Inui. Arriba, la dupla Kike García y Enrich parece de momento indiscutible, si bien Charles también lucha por un puesto en boca de gol para enfrentarse a su exequipo.

Alineaciones probables:

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Juanpi, Kuzmanovic, Recio, Jony; Adrián y Borja Bastón.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Ramis, Oliveira, José Ángel; Dani Garcia, Jordán; Alejo, Enrich, Inui; Kike García.

Árbitro: Medié Jiménez (Colegio Catalán)

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 22.00.

--------------------------------------------------------------

La clave: El Málaga en las últimas temporadas no logró la victoria en el primer encuentro de Liga.

El dato: El Málaga cuenta con varios jugadores que militaron en el Eibar como Keko, Borja Bastón y Adrián, y el conjunto eibarrés con el delantero brasileño Charles, que estuvo en el club malagueño la pasada temporada.

Las frases: Adrián: "Llegaremos al lunes preparados para ganar".

El entorno: El ambiente está enrarecido por las últimas declaraciones en Twitter del presidente malaguista, Abdullah Al-Thani, en cuanto a fichajes y a la situación en la que se encuentra el director deportivo, Francesc Arnau. EFE