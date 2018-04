Jornada 35 «El Madrid de Zidane» aún tiene trabajo por hacer El técnico, antes de medirse a un Leganés que le eliminó de la Copa, pidió a sus jugadores «estar conectados» porque «queda un mes y lo tenemos que hacer de puta madre todos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 28 abril 2018, 07:09

Zinedine Zidane compareció antes del partido del Leganés, el mismo equipo que le apeó de la Copa con un 1-2 en Chamartín provocando una crisis en enero, y analizó varias cosas que poco tienen que ver con el encuentro liguero. Por ejemplo, no quiso comparar si es más meritorio conseguir una Champions (opción que tiene el Real Madrid) o un doblete. «Todo tiene valor, no puedo elegir entre uno y otro. Lo que podemos ganar es la Champions únicamente y vamos a darlo todo, parece una tontería. Nosotros la Liga la tenemos que acabar bien y tenemos que hacerlo lo mejor posible», dijo queriendo regatear el tema ya que en otras ocasiones ha explicado que para él la Liga fue lo que más ilusión le hizo. «Tenemos cinco partidos en La Liga y queremos llegar lo más alto posible, el objetivo es el segundo puesto. Podemos empezar un partido fuerte, a veces no lo hacemos, mañana la idea nuestra es hacer un buen partido como siempre, con intensidad, puedes meter en cualquier rival en dificultades porque es un equipo que tiene sus cosas y las hacen bien. Y luego jugar nosotros como siempre. Esto es el fútbol, yo sé que los jugadores todos quieren jugar y eso no es posible. Lo importante es que también el mensaje es para todos, pero no sólo para Bale y Benzema, que estemos conectados porque queda un mes y tenemos que hacerlo todos de puta madre todos».

Al técnico francés le parece demasiado apresurado hablar de un equipo con su sello que pueda marcar una historia... sobre todo cuando le quisieron comparar con Guardiola, Sacchi o Capello. «¿El Madrid de Zidane? «No podemos hablar de eso, de todos los entrenadores, hicieron muchas cosas. No podemos hablar de eso. Que lo estamos haciendo bien es verdad porque son dos años y medio buenos, pero para decir el Madrid de Zidane vamos a esperar un poco. No tiene nada que ver. Hay que llevar más tiempo, no lo estamos haciendo mal pero tenemos que seguir», apuntó antes de quedarse algo sorprendido por la salida de Guti como técnico del juvenil a final de temporada. «¿Mi sucesor? No soy quien para decirte eso, es uno de la casa, está siendo entrenador y me dices que va a salir al final de año pero no lo sabía. Es su decisión. Mi consejo es que es un hombre de la casa y que tiene que seguir, pero respetamos su decisión», dijo antes de analizar lo dicho por su capitán, que apuesta por mantener este grupo que roza una nueva final de la Champions. Nunca ha habido revoluciones en el Madrid. Sergio dijo algo justo, que las cosas se hacen siempre con tiempo y con tranquilidad, y es lo que va a pasar siempre en este club. Ahora para nosotros no se trata de lo que va a pasar el próximo año. Y acabar bien»

Carvajal e Isco, baja

Para este encuentro ante el Leganés, previo a la gran batalla contra el Bayern en la vuelta de semifinales, tendrá las bajas de Nacho (aún no recuperado) y de Carvajal - rotura muscular- e Isco -esguince de hombro-. «Es jodido perder a dos jugadores pero no podemos hacer nada al mismo tiempo. Vamos a ver ahora día a día, como siempre, estoy seguro de que no vamos a arriesgar en nada con ninguno. Si el jugador no está al cien por cien no va a estar con el grupo. Hay que ver el día a día, en fútbol no se sabe nunca pero si no están al cien por cien difícilmente van a jugar», dijo el técnico que podría optar por rotaciones masivas. Kiko Casilla, Jesús Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos tendrían su oportunidad ante un Leganés que no gana fuera de casa en LaLiga Santander desde que lo hizo el 15 de octubre en La Rosaleda ante el Málaga (0-2).

«Cristiano no tiene costumbre de jugar contra nosotros y me imagino que no lo hará», comentó Asier Garitano. Mientras, su equipo llega con el deseo de sumar al menos un punto que le permita sellar la salvación matemática sin depender de lo que suceda en Riazor entre Barcelona y al Deportivo. El 1-2 copero fue la última victoria lejos del estadio Butarque. Para esa misión recupera a Mantovani, aunque serán baja Ezequiel Muñoz, Alexander Szymanowski y Omar Ramos.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla, Achraf, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Asensio, Bale y Benzema

Leganés: Cuéllar, Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel, Amrabat, El Zhar, Eraso, y Beauvue

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego)

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 18.30

TV: beIN LaLiga