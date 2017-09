Jornada 5 Keylor y Mateu se reencuentran en el regreso de Cristiano Cristiano Ronaldo. / Afp Al Real Madrid le urge su primera victoria en casa ante un Betis que no entiende la designación del árbitro valenciano tras el escándalo de la temporada pasada IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 20 septiembre 2017, 21:15

Duelo de contrastes, incluido el arbitral, el que enfrenta este miércoles en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, poderoso pero incapaz de ganar al Valencia y el Levante en su feudo, y al ciclotímico Betis, históricamente un club alejado del la virtud del término medio. Mientras seguidores, técnicos y jugadores madridistas celebran el regreso de Cristiano Ronaldo tras cumplir cinco partidos de sanción y la recuperación para la causa del galés Gareth Bale después de su golazo Anoeta, los verdiblancos se lamentan de antemano por la designación del colegiado valenciano Mateu Lahoz.

Aunque jamás los árbitros deberían ser más protagonistas en la previa que las estrellas a las que el público paga por ver, la designación del árbitro español preferido por el técnico portugués José Mourinho le ha puesto en la diana. Mateu, al que muchos alaban porque arbitra a la inglesa y deja jugar y otros le reprochan ser tan singular que aplica su propio reglamento, fue negro protagonista el curso pasado. Los béticos le acusaron de perdonarle la expulsión a Keylor Navas a los 22 minutos de juego y de no señalar como penalti un derribo de Carvajal a Sanabria por una carga ilegal.

«Tengo poca memoria, me acuerdo de 15 días para acá. Los árbitros seguramente tampoco se acuerdan de lo que han hecho anteriormente. Controlaremos lo que podamos controlar, lo demás no. Siempre pido lo mismo de los árbitros, que no me den nada pero que tampoco me lo quiten. ¿Que lo designen otra vez tras lo del año pasado? Qué queréis que os diga. No creo que se pongan a mirar ese tipo de cosas a la hora de designar a un árbitro». Así contestó Quique Setién, entrenador de los heliopolitanos, cuando este martes le recordaron lo ocurrido el curso pasado y, sobre todo, ese derribo fuera del área del portero costarricense al centrocampista serbio Darko Brasanac, actualmente cedido en el Leganés, que Lahoz dejó impune.

Aquella cita del 12 de marzo, correspondiente a la 27ª jornada de Liga, era clave. El Barça de Luis Enrique había perdido en Riazor y el Real Madrid, que aún tenía un partido menos por el choque aplazado al dañarse la cubierta de Balaídos por el temporal, sería líder si vencía al Betis. El equipo aún entrenador por Víctor Sánchez del Amo se adelantó tras un autogol de Keylor, que manoteó para dentro un balón fácil que no blocó, pero Cristiano antes del descanso y Sergio Ramos, a diez minutos del final y cuando el bético Piccini ya había sido expulsado, firmaron la polémica remontada.

Muy por encima del trencilla de turno, el Madrid está obligado a ganar su primer partido de esta Liga ante su público y marcar en su 74 partidos consecutivo, con lo que superaría al Santos de Pelé y establecería un nuevo récord mundial. Frente al Betis no hay margen de error para los hombres de Zidane, que recupera al fin a Cristiano tras cumplir condena por la expulsión en la ida de la Supercopa de España y el empujón que le dio al colegiado vasco De Burgos Bengoetxea en el Camp Nou.

Los blancos superaron con buena nota el peliagudo examen de Anoeta sin él, pero han acusado la baja de un jugador que promedia 35 tantos por temporada y el ejercicio pasado le marcó al Betis en Chamartín y en el Villamarín. «Estamos contentos de tener a Cristiano de una vez, espero que sea la última que nos falta. Contento yo y también a él le veo muy feliz porque a todos les gusta jugar, y más en el Bernabéu», subrayó Zidane. No quiso darle más vueltas a la justicia o no de tan larga sanción y ve al astro portugués como claro favorito a su quinto Balón de Oro, sin la oposición aún del brasileño Neymar.

La ilusión de Ceballos

Vuelven CR7, también Marcelo y quizá Kroos. La gran incógnita es si el exbético Dani Ceballos entraría en las rotaciones y debutaría como titular en su partido más especial. «Lo bueno de Dani es que puede jugar en varias posiciones por su técnica y por su inteligencia. Lo veo bien. Si no ha sido titular no es porque no le vea preparado sino porque hay otros jugadores que lo hacen muy bien. Lo bueno es que está trabajando fenomenal y tendrá oportunidad de jugar seguro y de hacerlo bien», señaló Zizou respecto al joven centrocampista.

Tras insistir en que para evitar sorpresas es fundamental jugar con intensidad desde el inicio, Zidane se refirió a Bale y quiso ver el lado positivo de los pitos que recibe el galés en su propia casa. «A veces es bueno que la afición silbe a un jugador porque eso te invita a reaccionar y te hace notar que las cosas no las haces bien; hablo en general y por mí, aunque no hay ningún jugador que en su vida no haya sido silbado en el Bernabéu», manifestó. Dicho lo cual, alabó a Gareth por su «velocidad y también por su técnica y capacidad para jugar con y sin espacios», pero pidió paciencia y reconoció que «aún queda tiempo para poder ver al mejor Gareth».

En la mitad de la tabla con seis puntos, el Betis se presenta con la autoestima alta tras la buena imagen ofrecida en casa ante el Deportivo y con casi la totalidad de la plantilla a disposición de Setién, salvo los lesionados Narváez y Tosca. El técnico cántabro ha demostrado que sabe jugarle a este Madrid de Zidane, ya que con Las Palmas cosechó sendos empates ante los merengues. Para optar a sacar algún punto, se antoja clave la labor del exmadridista Javi García para darle equilibrio al sistema defensivo y continuidad a la salida del balón. «Contra estos rivales estás a expensas del punto de inspiración que tengan», asume el preparador cántabro, seguro de que «el Real Madrid tiene la mejor plantilla de la época» y de que Ronaldo saldrá con especiales ganas tras cinco encuentros ausente.