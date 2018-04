Jornada 33 Valverde: «Tantos cambios eran un riesgo, pero confiaba en que nos vendrían bien» Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / EFE «Hemos dado un paso atrás tras la expulsión de Sergi Roberto y hemos tenido que sufrir», reconoce el técnico del líder COLPISA Martes, 17 abril 2018, 23:36

«Había muchos cambios en el equipo, porque tenemos una final el sábado, pero pensé que era lo mejor. Tantos cambios entrañaban un riesgo, pero confiaba en que nos vendría bien«, comentó Ernesto Valverde tras dejar fuera de la convocatoria a Piqué, Busquets e Iniesta y fuera de la titularidad a Messi y Luis Suárez.

«En la Copa, a ver si el sábado, que es un partido grande, podemos dar una alegría grande a nuestra gente», deseó el técnico azulgrana, que reconoció que su equipo tuvo que sufrir en Balaídos, y sobre todo con uno menos, tras la expulsión de Sergi Roberto.

«Hemos dado un paso atrás tras la expulsión. Así ha venido el empate. Hemos tenido que sufrir. Luchamos por los tres puntos, pero al quedarnos sin Sergi Roberto queríamos reconstruirnos con dos líneas de cuatro. Tuvimos ahí dificultades«, admitió Valverde después de que el jugador catalán tuviese que abandonar el campo, aunque no se perderá la final de Copa contra el Sevilla, ya que para cumplir sanción en otra competición tendría que ser castigado al menos con cuatro partidos de suspensión.

Respecto a esa final copera en el Metropolitano, cuando a Valverde se le preguntó por los pitos al himno de España, zanjó: «Nosotros siempre respetamos a todo el mundo. Nuestra idea es respetar el himno y respetar todo. Ahora no sabemos... Eso da mucho de sí. Cuando más se habla de esto, más leña se echa».

También se le pidió su opinión sobre el hecho de que alinease un once que por primera vez, 16 años después, no tuvo ningún canterano del Barcelona. «No me he dado cuenta de esa circunstancia, pero seguirá habiendo jugadores de La Masia», respondió.