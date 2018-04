Jornada 32 Oportunidad para recuperarse del susto europeo Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Paul Hanna (Reuters) Tras certificar con más problemas de los esperados su pase a semifinales de la Liga de Campeones, el Real Madrid visita La Rosaleda para enfrentarse a un rival prácticamente desahuciado ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 15 abril 2018, 00:26

El Real Madrid regresa a La Rosaleda, el escenario en el que se proclamó campeón de Liga la pasada campaña, con el objetivo de conseguir una victoria que le ayude a seguir ganando confianza de cara a su único objetivo ya del presente curso, la Liga de Campeones, dos días después de que la mano inocente de Andriy Shevchenko determinase el emparejamiento de los blancos con el Bayern de Múnich en semifinales. Un ronda que el cuadro merengue pisará por octava temporada consecutiva gracias al gol de penalti de Cristiano Ronaldo cuando el choque ante la Juventus ya parecía abocado a la prórroga después de que la 'Vecchia Signora' atemorizase al Santiago Bernabéu con tres tantos que pusieron a prueba el corazón de la hinchada merengue. El duelo con el Málaga, colista con 17 puntos y con más de pie y medio en Segunda se perfila, por tanto, como una ocasión propicia para que el conjunto que dirige Zinedine Zidane se recupere del susto europeo.

El esfuerzo extra a que obligó la Juventus el miércoles y la cercanía del pulso contra el coloso bávaro, cuyo estadio visitarán los blancos el 25 de abril, condiciona los planes de Zidane, que se mostró «indignado» la víspera por quienes consideran un «robo» el pase de su equipo en la máxima competición continental, algo que atribuyó a la «envidia» que generan los éxitos del «mejor club del mundo», haciendo hincapié en que hay mucho antimadridismo por el mundo. «Merecíamos la clasificación», aseguró el técnico, que volvió a insistir en que la acción entre Benatia y Lucas Vázquez era merecedora de la pena máxima que decretó el árbitro Michael Oliver.

«A mí también me sorprendió que se pusieran 0-3 pero no me dejó dudas, para nada», atajó Zidane sobre el partido contra la Juventus, reivindicando que sus pupilos hicieron «un partido enorme» pese a todo en una rueda de prensa en la que poco se habló del Málaga. «A lo mejor, lo que tiene esta Liga es que el Málaga es colista y quizás no lo merece. Viendo partidos del Málaga, sorprende la posición que tiene», manifestó el marsellés en respuesta a una de las pocas preguntas que se le hicieron sobre el encuentro de este domingo.

Descansos

Merecida o no la posición del Málaga, lo cierto es que el pobre desempeño de la escuadra andaluza, que sólo ha vencido además una vez al Real Madrid en La Rosaleda, ofrece una excelente oportunidad a Zidane para rotar piezas pensando también en el choque del próximo miércoles frente al Athletic. Volverá al once Sergio Ramos tras perderse el partido ante la Juventus por sanción y sortear el expediente que podría haberle abierto la UEFA por ver desde la boca del túnel de vestuarios la recta final de ese enfrentamiento. El regreso del camero supone un alivio para el preparador galo, que todavía no puede contar con el lesionado Nacho y que podría aprovechar para dar minutos a Achraf y Theo en los laterales. Concederá descanso el francés a otros de sus principales estiletes tras un duelo de alto voltaje que dejó exhaustos a futbolistas como Modric o Kroos y a Cristiano, de nuevo, como héroe. El luso, que también salvó a su equipo contra el Málaga en el Santiago Bernabéu al desnivelar el choque de la decimotercera jornada con una de las cuatro dianas que hizo en la primera vuelta, descansará también en La Rosaleda como parte del plan de dosificación de esfuerzos que tan bien le está resultado al '7', por lo que la responsabilidad goleadora recaerá en Benzema, que sólo ha disputado 84 minutos en los tres últimos duelos del Real Madrid y que se quedó sin jugar ante la Juventus, y Bale, que perdió otra oportunidad de reivindicarse ante el conjunto italiano.

Con sólo una victoria en las 16 últimas jornadas y apenas 17 puntos en su casillero, el Málaga aspira a hacer un digno papel ante el Real Madrid mientras otea un descenso prácticamente inevitable. Tanto que incluso podría quedar certificado en la visita que rendirá el próximo jueves al Ciutat de Valencia para medirse al Levante. La derrota ante el Deportivo (3-2) fagocitó las últimas esperanzas de un milagro por parte del equipo que entrena José González, que sólo ha logrado tres triunfos en su feudo en el presente curso.

Hizo sufrir, con todo, el Málaga al Real Madrid en la primera vuelta, en un partido que llegó a empatar por dos veces. Tratará de poner de nuevo en apuros a los blancos en un choque al que comparece con las dudas del 'Chory' Castro y Diego Rolan, autores de los dos tantos en el templo de Chamartín, así como con la del lateral Miguel Torres. Son bajas Luis Hernández, sancionado, y los lesionados Diego González, Juan Carlos Pérez, José Recio, Juanpi Añor y Adalberto Peñaranda.

- Alineaciones probables:

Málaga: Roberto, Rosales, Ignasi Miquel, Torres, Ricca, Keko, Lacen, Iturra, Samu García, Adrián y En-Nesyri.

Real Madrid: Keylor Navas, Achraf, Varane, Sergio Ramos, Theo, Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Bale y Benzema.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 20.45.

TV: Movistar Partidazo.