Jornada 3 Dembélé asoma la cabeza en el derbi más peligroso para el Barça El Espanyol visita un Camp Nou enfadado con la directiva y dispuesto a estallar contra el palco si el equipo no funciona en el césped P. RÍOS Barcelona Sábado, 9 septiembre 2017, 07:21

Ocho derrotas consecutivas encadena el Espanyol en los últimos ocho derbis de Liga disputados en el Camp Nou, con un balance en ese periodo de 26 goles del Barça y sólo dos del equipo banquiazul. 4-1 (2016-17), 5-0 (2015-16) y 5-1 (2014-15) han sido los últimos contundentes resultados en el torneo de la regularidad en feudo azulgrana. Desde el 21 de febrero de 2009, cuando De la Peña logró un doblete histórico ante su exequipo (1-2), los 'pericos' no rascan nada en casa del rival de la ciudad. Y eso que cada temporada se recuerda en la previa hasta el cansancio el 'Tamudazo' de la temporada 2006-07, cuando dos goles de Raúl Tamudo en un 2-2 le pusieron al Real Madrid la Liga en bandeja. Pero esta vez no ha sido necesario que desde el Espanyol se lancen mensajes de orgullo y reivindicación antes del derbi para intentar asustar al Barça. El equipo azulgrana va a jugar con más presión en la tercera jornada ante su afición que en otros precedentes cuando si perdía podía poner en peligro algún título.

Es el primer partido en el Camp Nou tras el cierre de un nefasto mercado, el primero tras un agosto caótico. Los jugadores no tienen la culpa y el técnico, menos. Bastante han hecho ganando los dos partidos ante Betis (2-0) y Alavés (0-2). Pero saben que de su actuación deportiva depende que el club entre una crisis institucional de consecuencias imprevisibles, con el excandidato Agustí Benedito recogiendo ya firmas para el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu, y el regreso de Joan Laporta planeando entre sus festivas veladas en terrazas veraniegas. Y no es que los jugadores tengan muchas ganas de defender al actual presidente, de lío en lío, capaz de enfadar hasta a Iniesta por descubrir un principio de acuerdo para su renovación que no existe del todo. Pero, lógicamente, ante todo quieren ganar.

La última vez que se abrió el Camp Nou, 20.000 personas entonaron el «¡Bartomeu, dimisión!». Fue en la presentación de Ousmane Dembélé, que no entendía nada. Es cierto que entre aquellos seguidores habían muy pocos socios, pero el caldo de cultivo existe y las redes sociales arden en contra del presidente. Precisamente, el joven extremo francés de 20 años es la esperanza en el derbi. Sus primeros pasos serán examinados con lupa por los 105 millones (+42 en variables) que ha costado, pero hay tanta necesidad de ilusionarse con otro jugador que no sea Messi una vez consumada la traición de Neymar que a poco que haga será adoptado. Y más en un derbi al que Luis Suárez ha llegado entre algodones, con sólo un entrenamiento con el grupo y tras dos partidos durísimos con Uruguay después de acortar en dos semanas su período de baja por la lesión de rodilla que sufrió en la vuelta de la Supercopa de España en Madrid.

Messi, que suele descansar cada temporada tras esta primera interrupción FIFA, regresó el miércoles, se ha entrenado dos días con el grupo y jugará seguro para tranquilidad de Ernesto Valverde, quien curiosamente no perdió como entrenador del Espanyol ninguno de los cuatro derbis disputados ante el Barça de Frank Rijkaard en las temporadas 2006-07 (sí, la del 'Tamudazo') y 2007-08. Sólo el 'Txingurri' y Kubala han sido jugadores y entrenadores de las dos escuadras.

La deportividad en la previa de los derbis, por lo menos, se ha recuperado con la fotografía conjunta de Valverde y Quique Sánchez Flores, con quien Luis Enrique no quiso comparecer la pasada temporada por unas viejas rencillas de cuando eran jugadores del Real Madrid no superadas por ninguno de los dos. El técnico del Espanyol no ha comenzado la Liga como quería: el buen empate en Sevilla (1-1) no tuvo continuidad en Cornellà ante el Leganés (0-1). Pero también podrá hacer debutar a Sergi Darder y Dídac Vila, los últimos refuerzos, aunque Sergio Sánchez, otro recién llegado (o 'regresado', porque los tres se formaron en el club), se quedó fuera de la lista de 20. La duda es el portero Diego López, de momento convocado tras su lesión, aunque Pau López tiene más números para jugar.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Deulofeu, Messi y Dembélé.

Espanyol: Pau López, Víctor Sánchez, Naldo, David López, Aarón Martín, Piatti, Javi Fuego, Pape Diop, Jurado, Leo Baptistao y Gerard Moreno.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Estadio y horario: Camp Nou. 20:45 h. (Movistar Partidazo).