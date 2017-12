Jornada 14 El Barça, a mantener su nivel al mediodía Lionel Messi. / EFE El cuadro azulgrana recibe a las 13 horas al Celta de Unzué, ex segundo entrenador de Luis Enrique y gran conocedor de la plantilla azulgrana P. RÍOS Sábado, 2 diciembre 2017, 07:15

El Barça se estrena esta temporada en horario matinal (13 horas) para recibir este sábado al Celta en el Camp Nou. El líder de la Liga, con 4 puntos de ventaja sobre el Valencia y 8 por encima de Real Madrid y Atlético, no puede fallar en sus dos próximos partidos como local ante los equipos gallegos (también se enfrentará al Deportivo el 17-D en el estadio azulgrana) teniendo en cuenta que entraría dentro de la lógica deportiva que se dejara algún punto en sus dos próximas salidas contra equipos tan complicados como Villarreal (10-D) y Real Madrid (23-D). El objetivo es llegar a Navidad con la misma ventaja de ahora, como mínimo, al frente de la tabla para afrontar un mes de enero siempre exigente porque entre Liga y Copa se jugará cada tres días.

El Celta es un equipo que ha sabido hacer daño al Barça en los últimos años, tanto en Balaídos, más habitual, como en el Camp Nou. Su nuevo cuerpo técnico, además, conoce bien al equipo azulgrana porque es el mismo que ha entrenado a Messi y compañía desde 2015, aunque sin Luis Enrique, de año sabático, pero con Juan Carlos Unzué, segundo del asturiano, al frente. Precisamente, una bronca de Unzué a Neymar por su descuidada vida extradeportiva poco antes de que acabara la pasada temporada («si sigues así, acabarás como Ronaldinho») pudo ayudar un poco más al brasileño a tomar la decisión de irse al PSG. Unzué sabía de lo que hablaba, pues también convivió con Ronaldinho cinco años en el Barça (2003-08) como entrenador de porteros en el cuerpo técnico de Frank Rijkaard. Sin embargo, aquella filtración también pudo apartarle definitivamente de la posibilidad de coger las riendas como primer entrenador (era uno de los principales candidatos), pues su desafío al brasileño no sentó bien a sus numerosos e influyentes amigos en el vestuario azulgrana.

Valverde, el elegido, sabe que Unzué podría haber estado hoy en su puesto y le alabó: «Desde luego que hubiera estado capacitado para entrenar el Barça, lo conozco desde hace muchos años porque en 1988 fuimos compañeros aquí, mantenemos buena relación y hemos hablado mucho de fútbol. Está haciendo una buena labor y siempre ha tenido mucha ilusión por dar el paso de entrenar, espero que tenga mucha suerte porque se la merece, es trabajador y buen tipo, pero que no tenga tanta suerte». Se refería el técnico azulgrana a su pasado como delantero azulgrana en los inicios de Johan Cruyff en el banquillo azulgrana (1998-90), cuando Unzué era el suplente de Zubizarreta, portero titular.

Muchos vínculos entre clubes

Unzué devolvió los elogios: «Ernesto es un tipo fantástico, muy fácil hacerse amigo de él, muy serio y a su vez irónico y con gran sentido del humor. Con 21 años yo no pensaba en ser entrenador y tampoco me lo imaginaba en Valverde». También destacó su labor en el Barça. Y lo hizo piropeando al mencionado Neymar: «Veo un paralelismo en la idea del Barcelona de tener la pelota en un porcentaje muy alto. Luego lo que han hecho antes Luis Enrique y ahora Valverde es adaptarse a los jugadores que tienen. Muy inteligente por los dos. Hay un cambio importante y es que no está Neymar, que condicionaba positivamente muchas cosas en el juego del equipo. Valverde se ha adaptado a lo que tiene, sacándole mucho provecho».

Sobre el planteamiento en el Camp Nou, Unzué señaló que «la idea de juego no va a cambiar. Habrá matices, como los ha habido en estos cuatro meses. La sensación que tengo de las tres victorias de estos tres últimos años del Celta ante el Barcelona es que los mejores partidos fueron claramente en Balaídos más que en el Camp Nou. Si en algún partido necesitamos una actitud colectiva perfecta es contra el Barcelona. De otra manera no le ganas, tanto con la pelota como sin ella».

Valverde, por su parte, está avisado: «Sé que en los últimos años el Celta ha tenido buenos resultados contra el Barcelona. Sabemos que los precedentes tienen un indicativo y hay que estar con cuidado. Su entrenador es Unzué, que ha estado aquí mucho tiempo, conoce la casa ... Tienen una forma de jugar en la que quieren ser protagonistas, ponen la presión alta».

Los recuperados Sergi Roberto y André Gomes, al igual que Piqué tras su sanción liguera, entran en la convocatoria, pero se caen Semedo y Deulofeu, el primero por las rotaciones, el segundo porque no acaba de conectarse al funcionamiento colectivo del Barça: «Es verdad que no está en la lista, porque están otros. Lo bueno que tiene es la insistencia de cara a intentar desbordar, que es agresivo en el juego de ataque. Ha ido en otras ocasiones, y en esta vienen otros compañeros. Para ser titular indiscutible tiene que ser eficiente, meter muchos goles, que el entrenador le ponga, que tenga acierto... pero él Iniesta, Arda... todos»,

El Celta recupera a un ex central del Barça como Sergi Gómez, pero pierde por sanción a Jonny, el único lateral zurdo de la plantilla, motivo de preocupación en el Celta. El canterano Pampín podría ser la solución, aunque lo normal es que Hugo Mallo cambiara de banda.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Alcácer, Messi y Luis Suárez.

Celta: Rubén Blanco; Sergi Gómez, Cabral, Fontàs, Hugo Mallo; Wass, Lobotka, Jozabed, Pione Sisto; Iago Aspas y Maxi Gómez

Árbitro: Mario Melero López (andaluz)

Estadio: Camp Nou

Hora: 13 horas

TV: beIN Sports