Jornada 1 Deulofeu: «Estoy contento por los minutos y mi actuación» Gerard Deulofeu. / Reuters El futbolista catalán participó en los dos goles de su equipo y cuajó un buen partido COLPISA Barcelona Domingo, 20 agosto 2017, 23:18

El extremo del F.C. Barcelona, Gerard Deulofeu, hoy titular, declaró que el gesto antes de comenzar el encuentro fue algo muy bonito y quiso hacer mención a aquellos que han sufrido los incidentes en primera persona. «Queríamos celebrar esta victoria. Lo que pasó fue terrible. No tenemos miedo pero esto tiene que parar. La victoria va para los afectados», dijo al acabar el partido.

Además, el futbolista catalán reconoció que la plantilla está «jodida por no conseguir el primer título», pero destacó lo positivo de empezar con un triunfo la competición. «Hemos empezado con tres puntos pero la temporada es muy larga. Siempre se puede mejorar. Contento por los minutos y mi actuación», destacó. Por último, dijo en relación a la actuación de Messi: «Va a llegar un partido y va a meter los tres que ha dado al palo».

Además, el jugador del Barça Sergi Roberto también se mostró agradado por el nivel mostrado. «Estoy contento. Hice un buen partido en el Bernabéu y hoy creo que también he hecho una buena actuación. Me siento muy cómodo en esta posición y espero poder tener más minutos con el míster. El entrenador me está dando confianza y es lo que quiero. Yo quiero ser importante, es el club de mi vida y ahora estoy bien», dijo el polivalente jugador catalán.

Por su parte, el delantero del Betis, Sergio León, hizo hincapié en la «mala suerte» que corrió el equipo al comenzar perdiendo con un gol en propia puerta y que tuvo que «remar contra corriente». También se ha lamentado por la oportunidad fallada en una clara ocasión ante Ter Stegen. «De tener el 1-1 en la misma jugada a ponerte con el 2-0. La pelota se ha quedado un poco atrás y no he visto a Mascherano», dijo el jugador bético, que tuvo unas palabras de apoyo para los afectados por los atentados de Barcelona y Cambrils. «Es un momento difícil. Mandar un fuerte abrazo a todos esos familiares que en estos momentos duros creo que lo necesitan», expresó el futbolista andaluz.

El último en hacer declaraciones fue el guardameta bético Antonio Adán, que ahondó en la «falta de calma en algunos momentos para tener más el balón» y que tuvo la sensación de que el rival se llevaba el partido sin ofrecer mucho para ser el Barcelona. Para terminar habló de los lanzamientos de Messi al palo y la oportunidad de Sergio León. «Sabes que vas a tener pocas ocasiones y pasas de un 1-1 a un 2-0», dijo el portero.