Objetivo azulgrana Dembélé no acude al entrenamiento del Dortmund, que le suspende Dembelé junto a Umtiti y Mbappe. "Espero que no le haya pasado algo grave", declaró Bozs sobre el posible fichaje del Barcelona, aunque por el momento el club alemán rechaza la oferta culé. AFP / COLPISA Berlín Jueves, 10 agosto 2017, 19:03

Ousmane Dembélé sueña con ser el relevo de Neymar en el Barcelona pero, por el momento, sólo ha conseguido estar apartado de manera provisional hasta pasado el partido de Copa alemana. El delantero internacional francés no se presentó este jueves al entrenamiento del Borussia Dortmund, desveló su entrenador Peter Bozs, en medio de los rumores sobre un posible traspaso al Barcelona. "No vino al entrenamiento de hoy y le hemos intentado localizar, espero que no le haya pasado algo grave", declaró Bozs en una conferencia de prensa.

El técnico rechazó especular sobre las razones de la ausencia del delantero de 20 años, que el día anterior había posado sonriente en la tradicional foto de familia de comienzo de temporada.

Desde hace varios días Dortmund y Barcelona negocian el traspaso de Dembélé, que llegaría al club azulgrana para reemplazar a Neymar, que fichó por el París Saint-Germain tras el pago de la suma récord de 222 millones de euros. El diario alemán Bild informó de la llegada a Dortmund de una delegación del Barcelona, encabezada por el director general del club Óscar Grau y el director deportivo Raúl Sanllehi.

Según el periódico, el club alemán exigiría 150 millones de euros al Barcelona por los derechos del joven jugador, suma que la entidad española habría encontrado excesiva. "Dembélé quiere absolutamente fichar por el Barcelona pero tuvo que digerir que los dos clubes no se pusieran de acuerdo ayer sobre el montante del traspaso", añadió Bild.

Oferta insuficiente

El Dortmund ya ha comunicado al Barça que la oferta no corresponde ni al valor del jugador ni a la situación actual del mercado de fichajes en Europa. En un comunicado aclara que ha rechazado primera oferta del Barça por Dembélé y que como el club azulgrana no ha hecho otra oferta y en este momento el traspaso de Dembélé "no es especialmente probable".

Según varios medios franceses el jugador estaba en Paris esperando permiso para volar a Barcelona y completar el traspaso por una cantidad superior a los 100 millones de euros pero el director deportivo del Dortmund, Zorc, afirma que Dembélé, en Dortmund, será suspendido hasta partido de Copa (sábado) y multado.