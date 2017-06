Impuestos Cristiano Ronaldo se siente víctima de una «injusticia» 00:49 Uno de sus abogados asegura que la denuncia presentada por la Fiscalía por fraude fiscal se debe una diferencia de criterios que no tiene base en ninguna ley EFE Martes, 13 junio 2017, 19:45

Uno de los abogados portugueses de Cristiano Ronaldo, António Lobo Xavier, ha afirmado este martes que la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid por fraude fiscal se debe a una diferencia de criterios que no tiene base en ninguna ley y que el jugador siente que se trata de una "injusticia".

En declaraciones a la cadena portuguesa SIC Noticias, Lobo Xavier ha explicado que el futbolista declaró en 2014 los derechos de imagen obtenidos desde 2011 porque pensaba que era ese año cuando lo tenía que hacer y no en los ejercicios anteriores, como defiende la Fiscalía. "No hubo omisión de declaración, hubo una declaración según un criterio que aparentemente no es el criterio que le gusta a la administración fiscal española, pero no tiene base en una ley o en normas que pueda decir que el jugador violó", ha señalado.

El abogado ha dicho que en los años en cuestión Ronaldo no fue interrogado por el fisco español en ningún momento y que, si el jugador hubiese seguido el criterio de la Fiscalía y pagado año a año, habría acabado abonando menos de lo que pagó en 2014. Ha manifestado que Ronaldo ya utilizaba este sistema para tributar sus derechos de imagen en el Reino Unido cuando jugaba en el Manchester United, "muy común" en territorio británico y aceptado por la Hacienda de ese país.

"Una total sorpresa"

La denuncia de la Fiscalía de Madrid, que acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente" y "voluntaria", "es una total sorpresa y el jugador siente que es una injusticia", ha resaltado el letrado.

Lobo Xavier ha defendido que en un tema tan "técnico" no se puede responsabilizar a Cristiano Ronaldo, quien sólo siguió los consejos de sus asesores, y ha considerado que el caso no tiene nada que ver con otros procesos fiscales a jugadores de fútbol como Leo Messi. "El caso de Messi y de otros jugadores perseguidos por el fisco español es completamente diferente porque esos jugadores no declararon nada. Ronaldo antes de ser investigado espontáneamente declaró la parte que creía que debía declarar y que era imputado al territorio de España", ha añadido.

Además, cree que la Fiscalía decidió presentar ahora una denuncia porque el proceso estaba a punto de "caducar". "Estaba casi caducando la posibilidad de intervenir. En un ambiente con esos procesos fiscales ligados a jugadores de Cataluña y la Fiscalía española amenazada por un plazo corto de caducidad, pudo haber avanzado para entregar la responsabilidad del asunto a otras entidades y fases del procedimiento criminal", ha comentado.

La Fiscalía de Madrid acusa a Ronaldo de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.