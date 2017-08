Reacción Cristiano Ronaldo: «A la gente le molesta mi brillo» Ronaldo, en un acto promocional. / Afp El futbolista portugués está convencido de su inocencia y lo volvió a asegurar a través de las redes sociales COLPISA Martes, 1 agosto 2017, 18:07

Cristiano Ronaldo está convencido de su inocencia. Lo demostró el lunes en su declaración en los Juzgados de Instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón al asegura que "sólo estoy aquí porque me llamo Cristiano Ronaldo" y lo reafirmó este martes a través de las redes sociales. "A la gente le molesta mi brillo, los insectos atacan a las lámparas que brillan", sentenció el portugués en su cuenta de Instagram.

Las palabras del futbolista luso llegan apenas un día después de que afirmara mediante un comunicado que iba a guardar silencio. “Es el momento de dejar trabajar a la Justicia. Yo creo en la justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa. Y con el fin de evitar presiones innecesarias o de contribuir a un juicio paralelo, he decidido que no volveré a hacer más declaraciones sobre este asunto hasta que no se produzca dicha decisión”, afirmó Cristiano Ronaldo.

Pese al volcán de informaciones en el que se ha convertido el verano para Cristiano Ronaldo, el luso no quiere descuidar su pretemporada con l conjunto blanco. El crack de Madeira subió en la mañana de este martes diversas imágenes haciendo ejercicio físico en las redes sociales y ha adelantado su regreso, previsto para el 5 de agosto, para inciar su puesta a punto antes de la Supercopa de Europa ante el Manchester United y la de España ante el Barcelona.