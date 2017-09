Primera Costa: «Me dan miedo los entrenamientos del 'Profe', no la báscula» Diego Costa, a su llegada a Madrid. / Efe El delantero hispano-brasileño asegura que «tenía ganas de volver»y que «no estoy tan mal como algunos dicen» COLPISA Madrid Viernes, 22 septiembre 2017, 19:29

Diego Costa ya está en Madrid. El delantero del Atlético aterrizó en el aeropuerto de Madrid Barajas, procedente de Sao Paulo, para pasar el reconocimiento médico con el club rojiblanco y estampar la firma en su nuevo contrato, que le unirá a los atléticos hasta 2021. Sin perder la sonrisa, el delantero se mostró "muy contento" por su vuelta al club. "Ha tardado demasiado, pero ha tenido un final feliz y ahora a ver a los compañeros y a entrenar". Costa reconoció que "las ganas es algo que no van a faltar por mi parte" y señaló que espera "dar lo mejor como siempre ha sido y que las cosas salgan bien".

El fichaje se ha complicado más de lo esperado. Más de tres meses de negociaciones y mucha tensión entre el jugador, su ya ex entrenador Antonio Conte y el Chelsea. Costa no ocultó que la espera "siempre te pone un poco nervioso porque el tiempo que va pasando, pero Miguel Ángel Gil ha hecho un gran esfuerzo y se lo agradezco mucho, como a toda la gente del club. Estoy muy feliz e intentaré de alguna manera dar las gracias".

Agradecido al Chelsea

Costa, que reconoció que todavía no había hablado con Simeone confesó que "tenía ganas de volver. No voy a ser ingrato con el Chelsea que allí también era muy feliz, jugando en un equipo que era muy grande. El Atlético es mi casa y aquí estoy".

Sobre su salida del Chelsea, el delantero aseguró que "no es algo que quería que fuera de esa manera, jamás porque tengo cariño especial por la gente del Chelsea". Además, quiso dejar claro que "no soy una persona que iba a manchar la imagen porque saben la persona que soy. Estoy aquí y es otro tema", zanjó.

El delantero también habló sobre su estado físico después de estar tres meses sin entrenarse en la disciplina de un equipo y aseguró que "después de tres meses parado, entrenando alguna cosa... No estoy tan mal como algunos dicen". Y por último bromeó al ser preguntado por la báscula del 'Profe' Ortega, el preparador físico del Atlético: "El 'Profe' Ortega me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula".