Jornada 38 La última función de Iniesta Iniesta aplaudiendo a la afición / AFP El capitán del Barça se despide del Camp Nou en un partido ante la Real Sociedad que servirá de emotivo homenaje P. RÍOS Barcelona Domingo, 20 mayo 2018, 00:17

«¿Lo puedo contar?», preguntó Gerard Piqué a Andrés Iniesta en el transcurso del acto institucional organizado por el FC Barcelona con motivo del adiós al club del centrocampista. Jordi Évole le había pedido al central que le dijera cuándo el de Fuentealbilla le había comunicado su decisión de marcharse y el siempre espontáneo defensa, en una noche de simpática incontinencia verbal, no se reprimió tras recibir el visto bueno de su amigo: «El día antes de Roma me comentó que si no había una debacle lo anunciaría tras el partido, pero pasó lo que pasó y lo retrasó unos días». No, en el guión de Iniesta no estaba previsto despedirse del Barça este domingo en la última jornada de Liga contra la Real Sociedad. Su plan soñado era irse en Kiev con otra Liga de Campeones en su palmarés, pero el triplete ya hace semanas que se esfumó y el doblete no está tan mal como para no celebrarlo. Ha llegado el gran día. El Barça y la Liga dicen adiós a un jugador único y maravilloso en el mismo partido en el que otro mago del balón como Xabi Prieto disputará los últimos minutos de su carrera. A Iniesta, por lo menos, le queda el Mundial.

No le queda al Barça el aliciente en lo competitivo de acabar la Liga invicto tras caer ante el Levante (5-4). Messi, salvo milagro de alguno de sus perseguidores, ya tiene en el museo de su casa su quinta Bota de Oro como máximo goleador de las ligas europeas. Y su quinto Pichichi. Ter Stegen perdió las opciones de competir con Oblak por el Zamora. Un pequeño estímulo es llegar al gol 100 en la Liga y al 6.000 en la historia del club, también en el campeonato de la regularidad. Faltan dos en ambos casos. Pero el Camp Nou no se llenará por eso. Simplemente todos los barcelonistas quieren contar que estuvieron al lado de Iniesta para ayudarle a dar el paso más difícil. Japón o China le esperan. Un mosaico en su honor está preparado como si fuese un clásico.

El Barça estrenará la camiseta de la próxima temporada, con 10 franjas azules más finas en honor a los 10 distritos de la ciudad y un pantalón azul más oscuro. Servirá de tránsito simbólico para Iniesta entre su etapa y la del futuro antes de su regreso. «No es un adiós, es un hasta luego», le recordó Josep Maria Bartomeu, su presidente. Aunque el mensaje que le puso en guardia fue de Pep Guardiola por vídeo: «Prepárate porque un día tu club te necesitará y volverás».

Ernesto Valverde dará la última titularidad al capitán en un once sin el sancionado Sergi Roberto, los lesionados Vermaelen y Umtiti ni Paulinho, con permiso ya para incorporarse a Brasil tras unos días de descanso después de 15 meses sin parar al enlazar los campeonatos de China y España. Habrá que ver si Yerry Mina es titular en el centro de la zaga tras su desastrosa actuación ante el Levante. Si juega el colombiano podría ser ya como examen de cara a la planificación de la próxima temporada. La Real Sociedad ha acabado la temporada en mejor forma que el Barça con el ascenso de Imanol al banquillo en el lugar de Eusebio e intentará estropear la fiesta de Iniesta.

Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Busquets, Alba, Coutinho, Rakitic, Iniesta, Dembélé, Alcácer y Luis Suárez.

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Héctor Moreno, Raúl Navas, Kevin Rodrigues, Canales, Illarramendi, Rubén Pardo, Oyarzabal, Juanmi y Willian José.

Árbitro: Munuera Montero (Andaluz).

Estadio y horario: Camp Nou. 20:45 h.

TV: beIN La Liga.