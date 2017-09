Jornada 4 Bale: «Yo no puedo controlar los silbidos en el Bernabéu» Gareth Bale supera la salida de Rulli. / Efe El galés destacó «la victoria y el juego del equipo» por encima de su «gran gol» IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 00:01

Gareth Bale compareció sonriente al término del partido de Anoeta y se explicó en inglés en los micrófonos de Movistar +. "Siempre es grande poder marcar un gol así, pero lo más importante son los tres puntos y que el partido ha sabido hacer el partido que necesitaba para ganar", analizó el futbolista galés, que ha marcado seis goles en sus cinco visitas a San Sebastián y siempre anotado en este campo.

¿Los silbidos del Bernabéu? "Son cosas del fútbol que yo no puedo controlar. Trabajo duro para que no suceda", respondió el futbolista de Cardiff tras otro de esos goles precedidos por una carrera sensacional de más de 70 metros y culminada con un toque sutil y picado.

Mayoral: «Una oportunidad así es un tesoro»

Borja Mayoral fue otro de los protagonistas que habló tras el choque. El canterano, diabético como su compañero Nacho, marcó su primer gol oficial con el Real Madrid y respondió con éxito a la confianza depositada en él por Zidane: "Estoy muy feliz. Hicimos un gran partido en líneas generales en un campo siempre difícil y frente a un rival que lo estaba haciendo muy bien", analizó el ariete canterano.

"Me enteré de que iba a ser titular en la charla del entrenador de este domingo. Es un premio al trabajo de toda la semana para tratar de encontrar alguna oportunidad. Y luego hay que luchar en el campo para intentar aprovechar el tesoro", continuó.

¿El debate del '9'? "Llevamos 73 partidos seguidos marcando, somo smuchos delanteros en la plantilla y yo creo que ese debate es más vuestro, de los periodistas. El año pasado fue difícil para mí en Alemania, pero ahora estoy contento y si el míster me pone es porque me ve preparado".

Keylor: «Me equivoqué al no llamar a Agirretxe antes»

El costarricense Keylor Navas fue doble protagonista en Anoeta. Por un lado, encajó un gol en el que pudo hacer algo más. Y por el otro, se reencontró con el delantero realista Imanol Agirretxe, al que lesionó de gravedad en el tobillo el 30 de diciembre de 2015 en el Santiago Bernabéu, una dolencia por la que tuvo que pasar dos veces por el quirófano.

"Si pudiera retroceder en el tiempo, quizá hubiera entrado de otra manera pero no hubo intención ninguna y lo más importante es que Agirretxe está de vuelta y puede disfrutar de nuevo de su profesión", afirmó el portero tico.

"Me equivoqué por no haberle llamado antes o interesarme por él, pero, sinceramente, no leo mucho la prensa y no sabía que estuvo tanto tiempo de baja. Me enteré cuando supe que le tenían que volver a operar", confesó a continuación Keylor Navas. "Hoy he hablado con él y le deseó lo mejor porque es un buen chico".

¿El gol? "Es una pena pero el balón me botó delante y no lo pude atajar. Por suerte, el equipo estuvo muy bien y pudimos ganar un partido muy importante"