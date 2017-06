Pepe: «Hay cosas que no entiendo de Zidane»

Pepe no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid. El central portugués termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y no seguirá en el Santiago Bernabéu y buscará continuar su carrera en otro equipo. Sin embargo, horas después de celebrar la ‘duodécima’ Copa de Europa del equipo blanco, Pepe se marcha dejando varios recados.

"Esta claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva. Las formas del Real Madrid no han sido las correctas", señaló el central en ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope. "El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año", desveló sobre la propuesta de renovación del equipo blanco. Además, reconoció que "todavía no tengo nada firmado con nadie” y al ser preguntado por París o Milán, desveló que "hay más propuestas. También de Inglaterra".

Lo más sorprendente fueron sus declaraciones sobre Zinedine Zidane, del que señaló que “yo no quiero culpar a nadie. Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué si no entiendo porque desaparecí del equipo? Eso es. Tal cual". Además, reconoció: "No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo", y fue más allá al confesar cuál era el entrenador con el que se quedaba: "Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez. Me identifico mucho con él y eso que no me sacaba al principio".

El portugués también tuvo palabras para Florentino Pérez y el club. "El club no me ha defendido con el tema de Hacienda. Sabe que lo tengo todo al día y ¿tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado. Me ha dolido mucho. Yo siempre intenté cumplir mis obligaciones como ciudadano". Además, sobre su relación con el presidente añadió que "es una etapa que termina y que entiendo como profesional". Unas palabras que sorprendieron a todo el mundo, pero que el central justificó el momento de hacerlas: “Podía haberlo hecho antes, pero quise esperar para no desestabilizar al equipo".

El cariño de la afición

El central quiso hablar de su relación con la afición, como cuarto capitán del equipo, y confesó que "sabía que iba a llegar el momento de mi despedida. El cariño de la gente no se ve por homenaje. Yo lo siento y la afición siempre ha estado conmigo y eso es lo más importante. El cariño de la gente lo voy a guardar para toda la vida". Y sobre su momento más feliz en el Real Madrid, Pepe reconoció que "todos los días que me despertaba para ir a entrenar con el Real Madrid eran especiales. Ir a la ciudad deportiva, jugar en el Bernabéu... No me puedo quedar con un momento concreto, me quedo con todo el tiempo que he podido estar en este club".

Por último, dejó claro que su sentimiento hacia el Real Madrid ha sido y es total. "Yo he dado el máximo. Yo he dado mi sangre y mi sudor por el Real Madrid. Estoy feliz. He aprendido mucho. No me he sentido maltratado por el Real Madrid".