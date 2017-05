El Sporting desciende a Segunda pese a ganar al Eibar en Ipurúa

El Sporting de Gijón descendió ayer a Segunda División a pesar de ganar 0-1 al Eibar en el campo de Ipurúa, porque también puntuaron el Leganés y el Deportivo de La Coruña.

El equipo gijonés bajaban de categoría si no lograban la victoria en el feudo guipuzcoano, por lo que les iba la vida en una jornada en la que debían ganar y esperar que fallaran el Leganés y el Deportivo para llegar con opciones de permanencia a la última jornada liguera. Ganó el más necesitado, el conjunto rojiblanco, pero ello no le bastó, porque no se produjo la carambola.

Burgui marcó de tiro raso y cruzado en el minuto 31. Con la derrota el Eibar se complica la vida en la lucha por el octavo puesto.