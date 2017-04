La revancha empieza por mantener el cerrojo

«Un estadio con historia, un césped perfecto, un ambiente lindo y ganas de revancha», el partido de hoy en Mestalla tiene para Tiane Endler las condiciones perfectas para que con un resultado a su favor, se convierta en el encuentro perfecto. Antes del pitido inicial, no siente presión: «Es más bien ansias de que empiece».

Aquella chica que se ponía de portera cuando jugaba con su hermano a fútbol es la guardameta menos goleada de la Liga Iberdrola. Ella, con su 1,82 metros de altura se resta mérito: «Todo el equipo juega un papel importante en esto, tenemos la presión alta y recuperamos desde la delantera, todas somos responsables. Además tenemos una muralla atrás muy difícil de pasar y esperamos seguir así». En el partido de ida, el único que han perdido las de Cristian Toro durante toda la temporada, no vio puerta la goleadora Charlyn Corral. Quizás tenga ganas de batir a la guardameta del Valencia: «A mí lo que más me importa es que ganemos y que no marquen. Esperamos mantener la portería a cero». Endler recuerda el partido de ida y la palabra que repite es «revancha»: «Fue increíble, no imaginé que iba a ir tanta gente, el ambiente fue espectacular pero perdimos. Esperemos que Mestalla también tenga una buena acogida».

Llegó a la ciudad el verano pasado y está enamorada de la playa. Se siente «muy cómoda» en un vestuario donde ha encontrado a dos 'viejas' amigas, Aedo y Banini, con quienes coincidió en Chile en el Colo-Colo: «Estamos trabajando duro y el proceso de adaptación fue muy bueno, quizás terminando la primera vuelta tuve un pequeño bajón». Pero se sobrepuso: «Siempre hay momentos mejores que otros y la única forma que hay para salir de los malos es trabajando duro, saber que luego llegarán mejores tiempos y creer en las capacidades que una tiene». No es de extrañar que con una personalidad tan arrolladora, en su país se le conozca como la Claudio Bravo femenina. Sonríe cuando se le recuerda: «No siento presión, que me comparen con él es un gran orgullo y me da mucha fuerza». Hablar de Chile para ella es volver a su infancia, a su familia, pero también es darse cuenta de que es una «privilegiada» al poder ser futbolista: «Allí la liga femenina no es profesional, no todas pueden salir como hice yo, queda mucho camino por recorrer. Allí es impensable abrir un estadio como Mestalla para nosotras. Allí se viven más situaciones machistas como que prioricen a los equipos masculinos o les den mejores materiales». Lo único que se echa un poco de menos en países en los que el fútbol femenino está en auge es la falta de entrenadoras: «Creo que en las próximas generaciones va a haber más. Que una mujer maneje el equipo creo que será positivo».

«En muy pocos años el Valencia estará entre los dos mejores equipos de la Liga», augura Endler

Endler ahora tiene un sueño que pretende cumplir con el club blanquinegro: «Me encantaría jugar la Champions con el Valencia y vamos a luchar hasta el último partido para estar en posiciones para poderla competir». Porque aunque Atlético y Barça tengan «más presupuesto y más historia aquí se está haciendo bien»: «Este equipo se forjó hace poco pero va a crecer, esta temporada quizás nos faltó ser un poco más constantes pero dentro de poco estará entre los dos mejores de España».