La Politécnica se decanta por Messi

El clásico también se juega en la Universidad Politécnica. Coincidiendo con que hoy se disputa el mediático partido que se presenta como decisivo para el título de, la institución hizo público ayer un estudio sobre la tasación de los principales futbolistas del planeta. Se puede decir que, según este trabajo, la estrella del Barcelona gana por goleada al jugador de referencia del Real Madrid. Así, el valor de mercado de Leo Messi es de 148 millones de euros y el de Cristiano Ronaldo de 108. En el informe se señala que cada uno ha incrementado este valor en siete millones desde la pasada campaña.

Además, en el estudio se ofrecen también los valores de otros dos jugadores del Barcelona, el brasileño Neymar da Silva y el uruguayo Luis Suárez, y otros tantos del Real Madrid, el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez. De estos cuatro futbolistas, el más caro sería Suárez, cuyo valor se estima en 102 millones de euros, seis menos que Ronaldo, y que en el estudio de hace un año estuvo tasado en 81 millones de euros.

Le seguiría Neymar con 97 millones frente a los 95 de 2016; Bale, tasado en 82 millones frente a los 91 de la pasada temporada; y James, que es el jugador cuyo precio más baja, al pasar de los 80 del año pasado a los 65 actuales. Se da la circunstancia de que todos ellos podrían coincidir esta tarde en el terreno de juego del Santiago Bernabéu.

Luis Enrique alimenta el suspense al asegurar que está preparado para jugar con y sin el brasileño

Para establecer los criterios de valoración, en el estudio se analizan seis variables por jugador: la media de goles, las asistencias y tarjetas por partido, capacidad de liderazgo, la edad y el impacto de la mercadotecnia generada. El análisis ha sido completado por el Grupo de Valoración y Decisión Multicriterio de la UPV que ya había realizado investigaciones al respecto en año anteriores. Se presentará a partir del martes en el curso sobre valoración de futbolistas que la institución ofrece desde hace cuatro años.

El principal atractivo del partido de esta tarde, además de estar el título de Liga en juego, se halla en si el Barcelona mantiene su órdago a las instituciones y alinea a Neymar, sancionado por la roja y posterior desconsideración al cuarto árbitro durante el choque ante el Málaga.

Mientras el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) asegura que el brasileño está suspendido y no puede jugar en el Santiago Bernabéu, el Barça sigue en sus trece de que podría alinearle. Hasta Luis Enrique, técnico culé, alimentó la incertidumbre al afirmar que está preparado para jugar con o sin Neymar y que hasta antes del partido no se sabrá su decisión.

El argumento de los culés se basa en que el escrito recibido en las últimas horas no es ninguna sentencia en firme, sólo un pronunciamiento del presidente del TAD, Enrique Arnaldo, en el que viene a decir que no se han podido reunir con carácter de urgencia al no poder localizar a dos de sus miembros. Sostienen los juristas del Barça que, en virtud del artículo 90 de la Ley de Administración 90/2015, mientras no haya un fallo en firme a una sanción ésta queda suspendida y por lo tanto, Neymar puede jugar.