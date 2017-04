En directo, desde el Benito Villamarín

Betis y Villarreal disputarán este martes en el Benito Villamarín (21.30 horas) un duelo en el que ambos buscarán redimirse de las derrotas respectivas de la última jornada ante Espanyol y Eibar, y apuntalar sus objetivos ligueros de certificar la permanencia y consolidar una plaza europea.

Los de Víctor Sánchez, en tierra de nadie y sin más objetivo que ratificar lo antes posible la permanencia matemática, regresan a su casa después del enésimo fiasco visitante en Cornellá y con la obligación de dar una alegría a sus alicaídas huestes ante un Villarreal que hará lo propio ante la amenaza real de su plaza europea, ya que tiene al Athletic de Bilbao a un punto.

El técnico madrileño, que ha sumado 20 de 54 puntos desde que se hizo cargo del equipo hace una vuelta, se enfrenta al equipo que propició la salida del uruguayo Gustavo Poyet del equipo verdiblanco y, además, al escrutinio de una grada decepcionada por los pobres resultados y la fragilidad que muestra su equipo en momentos claves.

Para ello, Víctor contará con casi todos sus efectivos y con la única duda del argelino Aïssa Mandi, quien continúa su recuperación de la lesión en su mano derecha y que podría ser nuevamente reservado; por lo que podría repetir la misma defensa de cinco con la que jugó ante los de Quique Sánchez Flores.

Las alternativas béticas se antojan escasas habida cuenta de la continuidad que Víctor ha otorgado en los últimos partidos a la misma alineación, con Dani Ceballos, Rubén Pardo y Darko Brasanac en la zona de creación; y Rubén Castro y el paraguayo Tonny Sanabria en la punta del ataque.

Aunque Dani Ceballos ha hecho un entrenamiento específico por unas molestias en su rodilla izquierda, todo hace indicar que jugará ante el Villarreal, aunque las prevenciones con Mandi apuntan a que será reservado. No obstante, la acumulación de partidos podría propiciar que el madrileño le dé minutos, de salida o a lo largo del partido, al defensa italiano Cristiano Piccini, que fue baja en Barcelona, y a los centrocampistas Joaquín Sánchez o Petros Dos Santos, antes clave y que en los últimos encuentros ha perdido protagonismo en los planteamientos béticos.

Escribá recupera jugadores

El Villarreal llega a Sevilla tras dos derrotas seguidas, lo que le ha vuelto a complicar sus opciones europeas, ya que aunque se mantiene en esas plazas ha visto reducida su ventaja, por lo que no se pueden permitir más fallos. Por ello, el equipo llega con la necesidad de lograr un buen resultado y poder afrontar el partido del viernes con el Athletic Club de la mejor manera posible.

La buena noticia para el técnico Fran Escribá es que recupera a varios jugadores, que ya sea por lesión o por haber estado con sus selecciones, no jugaron en la derrota del sábado ante el Eibar. Es el caso de Víctor Ruiz que no lo hizo por sanción, así como los del argentino Mateo Musacchio o el germano-italiano Nicola Sansone, que tras estar con su selección no contaron para ese encuentro. Para este partido, las ausencias en el equipo del Villarreal son las del ruso Denis Cheryshev, el croata Antonio Rukavina y el guardameta Sergio Asenjo.

Además y de cara al choque con el Betis, se plantea la posibilidad de que se produzcan rotaciones o cambios respecto al partido anterior. Así lo reconoció el técnico y las opciones pasan por el regreso de Musacchio y Víctor Ruiz al centro de la defensa y José Ángel en el lateral, o las de Rodri y Jonathan Dos Santos en el centro del campo, para dar descanso a uno de los pivotes. Mientras, en el ataque podrían tener opciones Sansone o Adrián, para dar descanso a Roberto Soldado o Bakambu, titulares en el último encuentro.

Alineaciones probables:

Betis: Adán, Rafa Navarro, Bruno, Pezzella, Tosca, Durmisi, Rubén Pardo, Dani Ceballos, Darko Brasanac, Rubén Castro y Tonny Sanabria.

Villarreal: Andrés Fernández, Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, José Ángel, Bruno, Rodri, Soriano, Castillejo o Jonathan dos Santos, Soldado o Bakambu y Sansone.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: Benito Villamarín

Hora: 21.30