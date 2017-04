Al descanso, el Madrid supera al Alavés

Se antoja casi imposible no ver a Sergio Ramos en el equipo titular del Real Madrid si no está lesionado o sancionado, pero este domingo el capitán blanco no estará contra el Alavés, ya que Zinedine Zidane ha decidido concederle descanso, «porque ha jugado mucho» y desea tener al central en plenas condiciones para partidos más trascendentales del exigente mes de abril. «Mañana (por hoy) descansa porque es una decisión mía», desveló ayer el técnico del Real Madrid en alusión al defensa internacional que disputó con España los encuentros completos ante Israel y Francia y que ha jugado esta temporada 19 choques ligueros, en los que el salvador de los últimos minutos ha marcado ya siete tantos, sólo superado como goleador por Cristiano Ronaldo (19), Karim Benzema y Álvaro Morata, con ocho dianas cada uno.

Sin Sergio Ramos, ni tampoco Keylor Navas, Marcelo y James, que este sábado a última hora de la tarde se quedaron también fuera de la convocatoria, serán Varane y Pepe quienes formarán en el centro de la defensa. Tampoco estará el sancionado Casemiro. Zidane, que no sólo sorprendió con la ausencia de Ramos en la lista, sino también con la de Keylor Navas y Marcelo tras sus viajes transoceánicos, ha decidido hacer rotaciones en todas las líneas, excepto en el ataque, donde se espera de nuevo a la BBC. Ante un rival que sólo ha ganado una vez en la historia en el Bernabéu, y hace ya 17 años, y que se encuentra en la zona tranquila de la tabla, es de prever que con tridente ofensivo o sin él, el Madrid alcance los 50 partidos consecutivos marcando y se distancie del Barça cinco puntos -y con un partido menos-, antes de que el Barça se enfrente al Granada en Los Cármenes, donde tampoco estará Piqué.

Sin apagarse los ecos de las explosivas declaraciones del central catalán tras el Francia-España arremetiendo contra los valores del Real Madrid y quejándose de que «los hilos de este país se mueven en el palco del Bernabéu», era obligado preguntarle este sábado a Zidane por las críticas de Piqué, aun conscientes de que el francés huiría de acrecentar la polémica. «Yo sólo pienso en el partido de mañana. El Real Madrid es un club muy serio y muy grande y nada más. Pensamos sólo en jugar mañana, no entrar en cualquier cosa. A mí me da igual. Lo que a mí me interesa es lo que hacemos en el campo, la imagen que tenemos y queremos transmitir. Y nuestra imagen no la va a discutir nadie, por mucho que hablen. Cada uno puede opinar, pero este es un club grande y serio. Con dos palabras se acaba el tema», zanjó Zidane, a la vez que aseguró que nunca entrenaría al Barcelona.

Zidane prefiere centrarse en la lucha deportiva antes que alimentar la rivalidad con los culés y potenciar el ruido mediático cuando a menos de un mes espera el clásico y el Madrid afronta este domingo un duelo relativamente asequible, aunque el Alavés dio el golpe en el Camp Nou en la tercera jornada (1-2, antes del 0-6 en Mendizorroza) y el Atlético no fue capaz de superarle ni en el Calderón (1-1 en la primera jornada) ni en Vitoria hace un par de meses (0-0). «Es un equipo complicado que ha hecho muy buenas cosas esta temporada, pero estamos preparados», apuntó el técnico del líder en alusión al finalista de Copa que no podrá disponer en el Bernabéu de uno de sus mejores futbolistas, porque al canterano Marcos Llorente se le ha impuesto la 'cláusula del miedo'. También tiene Mauricio Pellegrino la baja por lesión de Rubén Sobrino, y las dudas de Vigaray y Krsticic, pero el entrenador argentino confía en «armar un equipo competitivo» para «poder soñar con un triunfo», aunque recuerda que el Madrid «sólo ha concedido tres empates en su casa en esta Liga».