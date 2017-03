En directo, desde Riazor

Riazor mide la angustia de dos equipos que viven con la angustia de conseguir dos objetivos que hace unas semanas parecían casi asegurados. El Deportivo espera conseguir con Pepe Mel los resultados que se le negaron con Gaizka Garitano, destituido el lunes, aunque nunca llegó a estar en descenso con el vasco pese a su ausencia de triunfos en 2017. El cambio de técnico podría ser una motivación emocional para un grupo que necesitará de su mejor juego, ese que en muchos encuentros ha desarrollado, para superar a un Atlético que necesita afianzar su cuarto puesto aprovechando el empate ante el Eibar de la Real Sociedad, que le ha igualado en la tabla.

En Europa el equipo madrileño dio la talla en Leverkusen pero la derrota en el Calderón les dejó a siete puntos del Sevilla que marca el tercer puesto que desea Enrique Cerezo y que otorga acceso directo a la fase de grupos de la Champions League. «Si ganas tienes que repetir actuación al partido siguiente y si pierdes, tienes una nueva opción para ganar…. El estado de ánimo tiene que ser equilibrado. Ni muy contento por ganar ni muy triste por perder. Las diferencias entre los equipos no son los 11 titulares, sino la amplitud de plantilla», recordó Cholo.

El argentino, según lo ensayado durante la semana, medita hacer tres cambios respecto al partido contra el Barça: uno de ellos por sanción (Thomas por el sancionado Saúl) y dos por decisión técnica (Giménez por Savic y Torres por Gameiro, que hizo un hat-trick en Gijón saliendo como revulsivo). «Entrenamos para tener a todos de la mejor manera. Es más valorable aquel que juega menos, caso de Lucas, que me viene a la mente, que aparece en momentos inesperados y esto tiene mucho valor». Bajo palos repetirá Jan Oblak, que será indiscutible tras volver de una lesión de tres meses en el hombro, por lo que Miguel Ángel Moyá pasará al banquillo.

Vuelve Oblak, renueva Moyà

Eso no significa que no cuente con la confianza del club, ya que él mismo confesó que aceptará la oferta para seguir un año más con Simeone. Oblak aspira al Zamora aunque a su equipo le atacan más que nunca: ya ha encajado esta campaña 34 goles, más 3 más que en toda la anterior que sumó el galardón al meta menos batido. Quiere repetir galardón como hiciera Courtois en 2014. Ahora, pese a que en 7 encuentros no encajó, lleva 13 goles recibidos en 15 partidos, lo que le deja con un coeficiente de 0,86, algo superior al de Ter Stegen (0,73 goles en 22 partidos). Los precedentes hacen ser optimista para el esloveno, ya que el Atlético no pierde en Riazor desde 2009. De hecho, con Simeone sólo encajó dos goles en 7 partidos (cinco triunfos y dos empates).

El Deportivo ha optado por contratar como revulsivo a Pepe Mel, que estaba sin equipo desde que en enero de 2016 le destituyese el Betis. «Lamentamos que tres compañeros, el entrenador (Garitano) Patxi (Ferreira) y (José Luis) Ribera hayan tenido que salir del club porque la responsabilidad no solo fue de ellos, sino de todos. Esa etapa no fue bien y en el fútbol como sabemos mandan los resultados. Ahora tenemos la cabeza en lo que queda, en quince partidos vitales. El vestuario se activa, es como partir de cero. La situación en la que estamos es delicada y queremos salir de ella. Estamos a tiempo y confiamos en salir todos juntos de esa situación», indicó Lux, uno de los capitanes del equipo.

Cuesta de marzo blanquiazul

Afrontará cinco encuentros (Atlético, Betis, Sporting, Barcelona y Celta) que marcarán su futuro nada más llegar. Aunque apenas ha tenido tiempo para desarrollar sus ideas el madrileño conoce a Arribas y Juanfran. Medita recuperar para el once a Fayçal Fajr y Pedro Mosquera y tiene las bajas de Albentosa por sanción y la casi segura de Guilherme. Mel no ha tenido suerte en el pasado contra los rojiblancos, a los solo ha derrotado dos veces en diez encuentros (sumando Copa y Liga).

«El Atlético es un equipo muy bien trabajado, con una dinámica muy buena, con un conocimiento de lo que tiene que hacer tremendo, con la confianza que da estar juntos muchos años y cada futbolista que incorpora suma. Tiene un nivel económico muy alto, llega a situaciones a las que el Dépor no podría llegar y es un terrible rival. En un partido cualquiera gana a cualquiera y ese cualquiera es el Dépor, que es un equipo muy grande», declaró antes de hablar de cómo se ha encontrado al vestuario. «Quiero que el equipo esté intenso y nadie se reserve nada. Están con las orejitas tiesas, te intentan evaluar y yo les tengo que convencer. Es importante que vean que hacen cosas y no estoy equivocado. Hoy hemos visto al Atlético en vídeo, ellos lo conocen, pero quieren saber qué opino yo. La disposición de todos es lo que más me ha gustado. Hablo de todos, del club. El Dépor en 48 horas me ha demostrado que es un club familiar magnífico. Eso vale oro, lo dice alguien que ha estado en muchos clubes, apuntó. Como curiosidad, Roberto Ríos será uno de sus ayudantes en una ciudad en la que el padre del vasco, Eusebio, entrenó al Deportivo.

Árbitro: Clos Gómez (Comité Aragonés).

Campo: Riazor.

Hora: 20:45

TV: BeIN Sports