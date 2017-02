Málaga y Betis dirimen un duelo andaluz de urgencias

Málaga y Betis dirimirán este martes en La Rosaleda (21.30 horas) un duelo andaluz marcado por las urgencias de ambos equipos y por el poco tiempo del que han dispuesto para digerir un fin de semana aciago en el que los malaguistas han perdido con el Eibar (3-0) y los béticos, contra el Sevilla (1-2).

Los técnicos de ambos equipos, Marcelo Romero y Víctor Sánchez, afrontarán el partido con la necesidad de restañar heridas y, además, tomar oxígeno en forma de confianza y puntos para alejarse de la zona caliente de los puestos de descenso, de la que se encuentran a nueve y siete puntos, respectivamente.

El Málaga, tras su derrota ante el Eibar, vuelve a La Rosaleda, donde basa su potencial ante su escasa eficacia como visitante sin ningún triunfo, ya que ante los suyos ha sumado seis victorias, tres derrotas y dos empates. Pese a esta circunstancia, los de Marcelo Romero llegan al duelo regional tocados por lo sucedido en Ipurúa el pasado sábado, con un severo castigo derivado de su ineficacia goleadora y los numerosos errores concedidos en defensa.

El Málaga alterna buenos partidos, como los últimos contra el Villarreal o Las Palmas, con otros en los que desaparece, llevado por una irregularidad que no le permite aspirar a otra cosa que no sea, hasta el momento, luchar por la permanencia. El Betis, por su parte, ganó la pasada temporada en La Rosaleda por 0-1 y en once enfrentamientos, ha habido cinco triunfos para el Málaga, dos empates y cuatro victorias béticas. El uruguayo Marcelo Romero recuperará a los centrocampistas José Rodríguez e Ignacio Camacho, ausentes en Eibar por sanción, y tendrá la baja del lateral venezolano Roberto Rosales, expulsado en Ipurúa, aunque el club ha presentado alegaciones al acta y está a la espera de una resolución: Miguel Torres será su sustituto. Además, volverá a alinear al central argentino Martín Demichelis, que se quedó en el banquillo contra el Eibar, al igual que el delantero brasileño Charles Dias y el centrocampista uruguayo 'Chory' Castro.

Por su parte, Víctor Sánchez acomete el duelo andaluz con la necesidad perentoria de encontrar la senda de la victoria después de los dos varapalos consecutivos ante el Granada (4-1) y el Sevilla (1-2), de no haber ganado desde el pasado 8 de enero ante el Leganés (2-0) y haber sumado tres de los últimos dieciocho puntos. Sin tiempo apenas para recuperar las piernas de sus futbolistas, el entrenador madrileño tiene ante sí el reto mayor de devolverles la moral para acometer un partido trascendente para evitar urgencias y sustos, y en el que tendrá la baja segura por sanción del lateral diestro italiano Cristiano Piccini. Para suplirlo, el entrenador bético podría recurrir al recuperado Rafa Navarro o a Álvaro Cejudo para componer su clásica defensa de cinco que completarían los centrales Aïssa Mandi, Germán Pezzella y Alín Tosca, y el lateral izquierdo danés Riza Durmisi, una de sus principales bazas y autor del único gol ante el Sevilla.

No se adivinan cambios en el centro del campo bético, formado por el brasileño Petros dos Santos en la resta y Dani Ceballos y Rubén Pardo en la creación de juego; mientras que en punta, la alternativa para acompañar a Rubén Castro podría salir de entre el canterano Álex Alegría y el paraguayo Tonny Sanabria. El gol es una de las asignaturas pendientes de los de Víctor Sánchez, segundo equipo menos anotador de Primera División con 23 tantos y por encima sólo del penúltimo clasificado, el Granada, con 22; y Málaga estará marcada en el calendario del madrileño como punto de inflexión en esta faceta para poder así invertir la tendencia negativa en la que está sumida el conjunto bético.

Alineaciones probables:

Málaga: Kameni; Torres, Demichelis, Luis Hernández, Juan Carlos; Keko, Camacho, José Rodríguez, 'Chory' Castro; Fornals y Charles.

Real Betis: Adán; Cejudo, Mandi, Pezzella, Tosca, Durmisi; Petros, Rubén Pardo, Dani Ceballos; Rubén Castro y Álex Alegría.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Las Palmas)

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21.30 horas.