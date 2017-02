Luis Enrique: «No tiene sentido pitar a un jugador de tu propio equipo»

Luis Enrique aseguró, tras el choque frente al Leganés, que sabía que iba a ser un «partido complicado». «Por lo que hemos vivido en Champions sabíamos que era una carga y hemos afrontado el partido de la mejor manera. Hemos hecho gol y hemos tratado de controlar el partido pero se nos ha complicado. Lo importante es que al final hemos ganado gracias a un gol de penalti», manifestó.

El técnico asturiano entró en la polémica sobre los silbidos del Camp Nou a sus futbolistas. «No comprendo los pitos a André Gomes. No entiendo pitar a un jugador de tu propio equipo, no tiene sentido. Lo que puede ayudar es el apoyo que he visto de la mayoría de la afición, sobre todo en los últimos minutos», aseguró.

Por último, Luis Enrique habló sobre los silbidos hacia su persona. «Los pitidos a mi sí los entiendo, sobre todo tras el resultado de París. Yo no voy a fallar ningún balón», sentenció.