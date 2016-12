Yeray Álvarez sufre un tumor en el testículo derecho

Malas noticias para Yeray Álvarez y para el Athletic Club. El central de 21 años de la cantera, que debutó con el primer equipo ante el Sassuolo esta temporada, tiene un tumor en uno de sus testículos, según ha confirmado Josu Urrutia en una comparecencia de prensa: "Durante el día der ayer y de hoy a Yeray se le han realizado una pruebas médicas que ha confirmado que tiene un tumor en uno de sus testículos que requiere una operación".

El mandatario, acompañado por el jefe de los servicios médicos del club Joxean Lekue, ha señalado que la intervención se realizará "casi con toda seguridad el próximo martes 27 de diciembre" y que el jugador "es optimista" pero ha preferido que sean ellos los que transmitan la noticia. "Tiene un tumor en el testículo derecho y el primer proceso terapéutico es extirpar el tumor", señaló el doctor Lekue.

Urrutia ha añadido que "le he dicho que no está solo y que entre todos sacaremos esto adelante" y ha reconocido que el jugador está "bien, fuerte, sereno, está mostrando una madurez, no sólo dentro, sino fuera del campo. Es optimista. Nosotros también lo somos".

Lekue, médico del club, ha señalado que "sabemos lo que sabemos. No queremos especular. Es grave y vamos a actuar con celeridad". El galeno desveló que Yeray "tenía molestias en la zona pélvica y le hicimos unas pruebas. Ahí es donde se le detectó la enfermedad. El proceso ha sido simple. Hemos organizado una serie de pruebas para confirmar el tumor y comenzar a tener los datos necesarios que requiere una patología como esta". El jefe de los servicios médicos del Athletic también ha dicho que "la primera impresión nos permite ser moderadamente optimistas. El jugador está bien y su estado físico es bueno. Está en la fase de digerir la noticia y asimilar lo que tiene", ha añadido.

La operación, el martes

El médico del club ha explicado que "las pruebas realizadas hasta ahora nos permiten acercarnos al fondo del diagnóstico, pero necesitamos hacer más pruebas para conocer más a fondo la situación. En cualquier patología tumoral el nivel y la capacidad de extensión puede variar. Desde el punto de vista clínico se debe evaluar. La cuestión es tal que no sabemos con suficiente precisión hasta dónde llega".

La operación la llevará a cabo el servicio de urología del Hospital de Cruces, que "dispone de una dilatada experiencia en este tipo de patologías y su experiencia en un perfil de personas jóvenes y sanas, como Yeray, es lo que nos permite ser moderadamente optimistas", ha añadido.

Yeray Álvarez cumplirá 22 años el próximo 24 de enero, debutó con el primer equipo del Athletic el pasado 15 de septiembre en la derrota ante el Sassuolo por 3-0, y ha participado en diez encuentros de Liga, uno de Copa y seis de la Europa League.

Muestras de apoyo

Las muestras de apoyo y ánimo no se han hecho esperar no sólo de sus compañeros de equipo sino del resto de clubes y futbolistas españoles. Su compañero Mikel San José ha sido de los primeros de mandarle ánimos a través de las redes sociales, con este mensaje: "¡Nos tienes a todos a tu lado!".

También Iñaki Williams ha querido mandarle todo su apoyo con un tuit: "Puedes con esto y más, eres muy grande, hermano". Iker Muniain, también se ha sumado al apoyo a Yeray: "Animo amigo, toda nuestra fuerza y cariño es para ti. Este partido tambien lo vamos a ganar contigo".