Saúl abre la lata

Pánico en el túnel. Suena a película de suspense, tensión y casi de terror. Sensaciones con las que convive en las últimas semanas un Atlético que vive su primera crisis desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo del Vicente Calderón. Los números dicen que es el peor arranque liguero de los rojiblancos con el argentino al mando y las primeras alarmas han saltado en un equipo que se había acostumbrado a vivir en la zona Champions League de la clasificación. Ahora las cosas han cambiado y es el momento de demostrar que puede salir de los malos momentos. «Para encontrar la regularidad se necesitan resultados e implicación, como siempre han tenido los jugadores», confesaba Simeone en la previa del choque.

Un partido que cerrará el año y que el Atlético está obligado a ganar después de sumar sólo cuatro puntos en los últimos cinco partidos ligueros y caer de forma estrepitosa ante el Villarreal, un rival directo en la lucha por las plazas de Champions. Los de Simeone no ganan en casa desde la jornada 10 cuando derrotaron al Málaga (4-2) y desde entonces han surgido muchas dudas generadas por los malos resultados, que obliga a los de Simeone a lograr una victoria ante su afición para terminar el año con buen sabor de boca. «Tenemos que encontrar regularidad, que hasta ahora hemos tenido poca», reconocía Simeone este viernes. «La realidad es el momento, el presente y más que yo no vive nadie el partido a partido. Vivo el partido a partido desde hace cinco años, no voy a cambiar», añadió.

Por ello, Simeone prepara cambios con respecto al partido de El Madrigal y no sólo de nombres. Alguno de ellos será obligado, como el de la portería, donde Moyá sustituirá a un Oblak que estará fuera tres meses tras ser operado de una luxación de hombro, y otros por decisión técnico, dejando a Juanfran en el banquillo y apostando por Vrsaljko, que ha dejado buenas sensaciones cuando ha tenido su oportunidad. El argentino maneja además un nuevo cambio en la forma de jugar y regresar a la apuesta más ofensiva con Koke de mediocentro junto a Gabi con Saúl y Carrasco por las bandas y Gameiro y Griezmann arriba. «Ojalá podamos demostrar el trabajo con hechos para llevar el partido donde queremos», dijo Simeone antes de añadir que «sólo me interesa ganar, que el equipo responda emocionalmente a lo que fuimos y somos».

Enfrente tendrá a Las Palmas, un equipo que juega bien al fútbol y que apuesta por tener el balón y por no encerrarse: «Las Palmas tiene un fútbol peligroso, no tiene temor y esto le hace valiente ante cualquier rival. Tenemos que estar atentos», avisó el técnico argentino. Considerado uno de los equipos revelación de la temporada, los de Quique Setién -que tiene cuentas pendientes con los dirigentes rojiblancos de su etapa como jugador- llegan a Madrid después de dejar escapar un punto ante el Leganés, pero metido en mitad de la tabla. La historia dice que hace 47 años que la Unión Deportiva no gana en el Calderón -cuando lo hizo en 969- y los canarios sólo han sido capaces de lograr un triunfo a domicilio en la presente campaña.