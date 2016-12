Cristiano Ronaldo: «Hay muchos inocentes en la cárcel; me siento así»

El portugués Cristiano Ronaldo, que este lunes recibió su cuarto Balón de Oro, ha querido hablar sobre su situción personal tras ser acusado de evadir impuestos por la investigación "Football Leaks". El jugador del Real Madrid ha señalado que no hizo "nada malo" y comentó que "hay muchos inocentes en la cárcel".

"Cuando ellos (los medios que han destapado la investigación) hablan de mí, no me siento bien. Porque hice las cosas bien. Hay muchos inocentes en la cárcel. Y yo me siento un poco así", declaró en una entrevista que publican este martes los diarios deportivos 'France Football' y 'L'Équipe'.

"Uno sabe que no hizo nada malo y ellos dicen que has hecho algo reprobable", señala Rolando, que el lunes recibió el cuarto Balón de Oro de su carrera tras ganar la votación de periodistas de 173 países y por delante de Leo Messi y Antoine Griezmann.

El madridista reconoce que el asunto 'Football Leaks' le "aguó un poco la fiesta". "Negarlo sería mentir. Por supuesto que todo eso no me hace bien. Es duro, no sólo para mí, sino para los que están a mi lado, mi familia, mi hijo, y todos los que trabajan conmigo".

Además, El portugués explica que "el hecho de que se hable de mi vida privada, de mis amigos, del lugar donde me fui de vacaciones, del hecho que tenga o no una novia, es normal. Pero cuando se trata de tan algo grave como esto, que tiene que ver con la justicia... tengo a mis abogados, a gente que trabaja conmigo...", antes de concluir: "la verdad siempre termina saliendo a la luz. Tarde o temprano".