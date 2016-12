El Barça recupera el pulso en la Liga

Tres empates consecutivos en Liga encadena un Barça obligado a ganar en Pamplona. Osasuna es el colista y cualquier otro resultado que no fuese una victoria desencadenaría una crisis en el equipo de Luis Enrique. Sin embargo, por extraño que parezca cuando se viene de un 0-0 ante el Málaga y dos 1-1 contra Real Sociedad y Real Madrid, las sensaciones no son malas porque el conjunto azulgrana volvió a ser reconocible fubolísticamente en la última media hora del clásico y en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Borussia Mönchengladbach (4-0). No es casualidad que ambas actuaciones hayan coincidido con el regreso tras su lesión de Iniesta, el abanderado del estilo desde que Xavi se fue a Catar.

Es un partido en el que el Barça no puede fallar pese a lo poco habitual del horario (13 horas), cualquiera distracción puede pasar factura y Luis Enrique ha logrado sin proponérselo que la atención mediática se focalice extradeportivamente en Messi en un partido que se perderá Neymar por sanción. Cuando la renovación del brasileño no estaba clara, el técnico avanzó que pondría la mano en el fuego por su continuidad. Y acertó pese a que clubes como el PSG estuvieron tentándole con ofertas incomparables. Ahora que ha regresado a Barcelona Jorge Messi, padre de Leo y hombre clave en su renovación, el club intenta atar al '10' hasta 2022 para evitar el gran incendio, ya que acaba contrato en 2018 y estar un año hablando de su continuidad o de su marcha sería un disparate. En principio, todo está encaminado para que Messi acabe su carrera en el Barça, pero a Luis Enrique le dio por sembrar el desconcierto con una respuesta muy distinta a la que pronunció sobre Neymar en su día. «Me gustaría que renovara, por supuesto, porque Leo se uniría a la lista de jugadores que han renovado y quieren seguir siendo de la familia culé. El día que se anuncie será un día de celebración para la familia culé. ¿Si me mojo? No, no me atrevo a mojarme».

Con un tema así sobre la mesa, todo lo demás queda en un segundo plano, hasta el debate del estilo que ya le cansa: «Estoy cansado ya del estilo: casual, moderno... No hay nada más que decir de esto. Decid lo que queráis y punto». Y eso ocurrió antes de ofrecer una lista de convocados con una sorpresa. Aleix Vidal, alabado por su buen partido europeo ante el Gladbach, aparentemente reconciliado con el técnico, se quedó otra vez fuera de una convocatoria y su futuro puede estar fuera del club en el mercado de invierno. Además son baja el lesionado Mathieu, el sancionado Neymar y el portero Masip, también por decisión técnica.

Por su parte, Joaquín Caparrós, técnico de Osasuna, espera la mejor respuesta de sus jugadores: «La repercusión de jugar ante el Barcelona es grande, pero no puede ser ese un motivo para estar más motivado. La necesidad es el mejor estado para estar motivado cien por cien», declaró Caparrós, apuntando que «soy ganador nato y quiero un resultado positivo. Somos deportistas y aspiramos a lo máximo. Luego enfrente hay un contrario, que son elegidos y es complicado, pero de antemano vamos a por lo máximo». Imanol García es baja por lesión muscular.

- Alineaciones probables

Osasuna: Nauzet; Oier, Miguel Flaño, Iván Márquez, Clerc; De las Cuevas, Roberto Torres, Causic, Alex Berenguer; Sergio León y Oriol Riera.

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Arda Turan.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: El Sadar.

Hora: 13.00 horas

TV: beIN LaLiga

