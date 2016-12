En directo, desde La Rosaleda

El Málaga buscará este viernes su sexta victoria seguida como local y batir el récord que igualó hace un par de jornadas ante el Deportivo, aunque para ello deberá superar al Granada, un rival en alza que dejó de ser colista y que lleva dos triunfos seguidos, uno en Liga y otro en Copa.

El equipo malagueño se va a enfrentar a un adversario que todavía no ha ganado a domicilio, condición en la que hasta estos momentos ha logrado dos empates, ante el Betis y el Valencia.

El Málaga, que basa su potencial en La Rosaleda y que tampoco ha ganado como visitante, perdió por última vez el pasado 29 de octubre frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (4-2) y a continuación enlazó dos triunfos, ante el Sporting (3-2) y el Deportivo (4-3), y dos empates en sus desplazamientos ante el Barcelona (0-0) y el Valencia (2-2).

En los enfrentamientos entre ambos equipos en Primera, cinco en total en La Rosaleda, el Málaga los solventó con cuatro victorias, además holgadas por 4-0 en dos ocasiones, y por 4-1 y 2-1, mientras la pasada temporada se dio un empate a dos goles.

El técnico del Málaga, Juande Ramos, recupera al defensa Diego Llorente y al centrocampista Juan Carlos Pérez, que cumplieron dos encuentros de sanción, y al delantero Sandro Ramírez, ya recuperado de una lesión muscular. Los tres futbolistas tienen probabilidades de ser titulares, al igual que el guardameta ucraniano Denys Boyko, que debutó oficialmente en LaLiga Santander la pasada jornada en el estadio Mestalla y que podría repetir frente al Granada en detrimento del camerunés Carlos Kameni, titular indiscutible hasta hace una semana. Esta es la mayor incertidumbre sobre el 'once' que utilizará Juande Ramos, quien dijo que Kameni no jugó ante el Valencia por no encontrarse bien debido a unos problemas físicos.

Subida de moral

El Granada, por su parte, visita al Málaga con el objetivo de prolongar su buen momento después de lograr la pasada semana sus dos primeras victorias del curso.

Después de estar casi siete meses sin conocer el triunfo en un partido oficial, ganar dos de forma consecutiva en cuatro días ha levantado mucho la moral del conjunto dirigido por Lucas Alcaraz, que en La Rosaleda buscará una tercera victoria seguida para acercarse a la zona de permanencia.

El técnico recupera para el duelo andaluz al defensa portugués Rubén Vezo, al medio esloveno Rene Krhin y al también centrocampista Jon Toral, todos ausentes por lesión en el anterior partido, aunque Alcaraz solo ha incluido a este último en la citación y empezará el choque en el banquillo.

El preparador calcará en La Rosaleda el esquema de cuatro defensas y tres jugadores en el centro del campo que tan buen resultado le dio contra el Sevilla aunque no podrá repetir 'once' inicial al tener la baja del lateral francés Dimitri Foulquier por un pinchazo muscular.

Roberto Román 'Tito', que apenas ha contado para Alcaraz, e Isaac Cuenca, son las dos alternativas que maneja el técnico para reemplazar a Foulquier, mientras que el resto del 'once' sí será el mismo del anterior encuentro.

El hecho de que el partido se haya adelantado al viernes ha impedido un masivo desplazamiento de aficionados a Málaga, como había ocurrido otras temporadas, aunque algunos cientos de seguidores sí que estarán presentes en La Rosaleda.

- Alineaciones probables:

Málaga: Boyko; Rosales, Torres, Villanueva, Ricca; Juan Carlos, Camacho, Fornals, Ontiveros; Juanpi y Sandro.

Granada: Ochoa; Tito, Saunier, Lombán, Gabriel Silva; Sergi Samper, Uche, Andreas Pereira; Boga, Carcela-González y Kravets.

Árbitro: Alfonso Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 20.45 (19.45 GMT).