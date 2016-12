El clásico no es un cuento chino

El Barcelona-Real Madrid no será un clásico cualquiera. Será el enfrentamiento 233 entre ambos equipos (en seis competiciones diferentes), el 173 en Liga y el primero que se disputa a las 16:15 horas. Ya hubo uno, en 2012, que se disputó a las 16:00 horas, y el motivo no es otro que las televisiones. Los derechos televisivos mandan y aunque en España no es el horario estelar, sí lo es en China, donde es el que capta la mayor audiencia en uno de los países que más vende en el tema de publicidad.

El horario llega después de que los últimos clásicos no hayan tenido la audiencia esperada en China y en el resto de Asia. Los últimos clásicos fueron seguidos por 2,8 millones de espectadores chinos (6,6% de cuota de pantalla), según datos recopilados por Kantar Media. Una audiencia muy por debajo de lo que podría haber sido, pero que se justificaba porque el partido era a las 12 de la noche de un sábado en China. Y eso que el Barcelona es el equipo que más tirón tiene en el gigante asiático a tenor de las audiencias, ya que hasta siete de sus partidos están en el 'top 10', seguido del Real Madrid, con cuatro.

Los dos equipos son los que mayor tirón tienen fuera de España. El Barcelona es el equipo de la Liga que más se ve en el extranjero, con un 25,62% de la audiencia, mientras que el Real Madrid tiene un 21,91%. Por ello no es de extrañar que el clásico de este sábado se vaya a televisar en lugares tan curiosos como Papua Nueva Guinea, Fiji, Groenlandia, Islas Malvinas, Mongolia o Corea del Norte, a pesar de que en estos países no han adquirido los derechos para retransmitir la Liga española y tendrán que esperar que uno de sus operadores ofrezca a la cadenas de televisión la posibilidad de comprar este partido en concreto, sin la necesidad de adquirir un paquete completo.

El Reino Unido no lo verá

El partido es un filón de audiencia, como demuestra que el que se disputó la pasada campaña en el Santiago Bernabéu tuvo una audiencia de 600 millones de espectadores en los 180 países en los que se retransmitió, una cifra que supera a los 350 millones que suele tener la final de la Champions League. En España es beIN la cadena tiene los derechos del clásico.

Pero donde no se verá en directo será en el Reino Unido por una normativa acordada por la Federación Inglesa (FA), la Premier League y la Football League (EFL), por la que no se pueden retransmitir partidos los sábados entre las 14:45 y las 17:15 horas. ¿El objetivo? Proteger a las divisiones inferiores del fútbol inglés. Por ello, el primer clásico de la temporada obligará a los abonados de Sky Sports, el canal que tiene los derechos del fútbol español en el Reino Unido, a esperar a verlo en diferido.