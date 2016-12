En directo, desde el Vicente Calderón

El Atlético recibirá este sábado al Espanyol con el clásico ya resuelto y a sabiendas, pase lo que pase en el Camp Nou, de que una victoria le acercaría de nuevo a los puestos de cabeza de la clasificación. Si se pregunta a un colchonero, eso sí, dirá que ojalá pierda el Real Madrid. Y no sólo por puro pragmatismo.

El conjunto rojiblanco necesita ganar, al margen del choque entre el Barça y el Madrid, para no seguir desperdiciando vidas en la lucha por la tercera plaza. Esa que a día de hoy ve desde la cuarta con el Sevilla por delante y la Real Sociedad y el Villarreal por el retrovisor. Al menos, Simeone tiene claro por fin esta temporada cuál es la fórmula del éxito. No es nueva, y por haberla patentado él mismo se había ganado el derecho de intentar darle un vuelta de tuerca. No salió bien, pues vuelta al abecé: doble pivote, Koke en la banda, replegarse y correr.

Con el viejo librillo han llegado tres triunfos seguidos, la segunda mejor racha del curso. Dos al PSV, tres a Osasuna y seis más al Guijuelo hacen un total de once goles a favor y ninguno en contra. No hay mejor manera de demostrar qué funciona y qué no a orillas del Manzanares.

Del equipo que sentenció el pase copero en Salamanca sólo repetirán dos futbolistas. Uno, Carrasco, que es incapaz de caerse del once porque le sale todo: el belga ya es el 'pichichi' rojiblanco con 10 dianas. Otro, Giménez, porque ha recuperado el sitio que le 'birló' Stefan Savic antes de la final de Milán.

Vuelve a asentarse, pues, la pareja charrúa en el centro de una defensa que completarán Filipe Luis, ausente en El Sadar y el Helmántico por lesión, y Juanfran, por mucho que Vrsaljko haya cumplido cuando se le ha llamado a filas. Gabi, Tiago y Koke acompañarán a Carrasco en la medular, y Griezmann y Gameiro compartirán el frente de ataque ante la ausencia de Fernando Torres por tercer partido consecutivo. Por si alguien dudaba, Oblak defenderá la meta.

El Espanyol, por su parte, no le pondrá las cosas fáciles al Atlético en su despedida del Calderón, si la Copa no lo evita. Más bien todo lo contrario, y es que el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores no conoce la derrota desde el pasado 25 de septiembre, cuando el Celta asaltó Cornellà. Cinco empates y tres victorias es el balance en estos dos meses del conjunto perico, que tiene varios exrojiblancos en nómina: el propio Quique, Reyes, Jurado, Baptistao, Roberto y Demichelis.

El técnico que llevó a las vitrinas del Manzanares la primera Copa de la UEFA no podrá contar ante el Atlético con Marc Roca, una de las revelaciones de la temporada, aquejado de molestias en el sóleo. Sí lo hará con Piatti, ya recuperado de su lesión de rodilla, y Hernán Gómez. Ambos apuntan al once en el otro clásico de la jornada.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luis, Carrasco, Gabi, Tiago, Koke, Griezmann y Gameiro.

Espanyol: Diego López, Víctor Sánchez, David López, Diego Reyes, Aarón, Hernán Pérez, Javi Fuego, Jurado, Piatti, Baptistao y Gerard Moreno.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés).

Estadio y horario: Vicente Calderón. 20:45 h. (Movistar Partidazo).