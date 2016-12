Zidane: «El año pasado salimos con el culo apretado y hay que pensar igual»

A pesar de haber salido victorioso como técnico en su primer clásico, jugado hace ocho meses, de acumular ya 32 choques consecutivos sin perder al frente del Real Madrid y de estar nominado por la FIFA entre los tres finalistas a mejor entrenador del año, Zinedine Zidane no pierde la humildad de cara el choque liguero de este sábado en el Camp Nou.

¿Qué tipo de partido se espera?, se le cuestionó este viernes en Valdebebas: "Creo que será un encuentro muy complicado y muy duro, pero es lo normal porque jugamos contra un gran rival. Lo hemos preparado muy bien y estamos listos. Lo más importante para nosotros es estar concentrados en el trabajo".

¿Para quién es más importante?: "Nosotros siempre nos jugamos mucho y estamos obligados a dar el máximo. Si entramos bien en el campo y estamos concentrados, podemos hacer las cosas bien".

A priori, 'Zizou' no piensa en el empate. "Nosotros nos centramos sólo en hacer un buen partido para que después no podamos quejarnos de lo que nos haya faltado. El resultado es la consecuencia de lo que se hace en el campo, pero vamos a salir a ganar el partido, sin hacer cálculos que no son buenos. Tenemos 90 minutos para hacer un gran partido y punto".

Zidane sigue progresando desde su triunfo en el Camp Nou y admite que hay otros candidatos más preparados para el premio a mejor del año. "Cada día estoy mejor, aprendiendo y disfrutando. Estoy muy agradecido a los que me han destacado, pero hay muchos entrenadores que tienen que estar antes que yo en esta lista. Sé que esto es muy largo y quiero disfrutar".

¿Qué aprendió en el 1-2 del curso pasado?: "Va ser un partido completamente diferente a ese. Entonces nosotros fuimos allí con el culo apretado (perdón por la expresión). Y ahora es distinto, pero tenemos que tener el mismo pensamiento porque ellos son muy buenos".

¿A qué sabe ganar en el Camp Nou?: "Vaya pregunta. No hay mada mejor que ganar en un clásico. Todos los jugadores sueñan con poder jugar partidos así".

No admite que se le conceda al Real Madrid el papel de favorito. "No me gusta que se hable de que somos favoritos porque no es verdad. Siempre un clásico está al 50%. No hemos encontrado ningún punto debil del Barça, ni su talón de Aquiles. Sólo tratamos de preparar bien el choque". No le sorprende la excelente racha de resultados de su equipo porque entiende que "son fruto del intenso trabajo cotidiano".

La receta del Calderón

La receta para los blancos consiste en repetir la actuación mostrada en el reciente derbi del Calderón:."Seguramente ese partido fue un ejemplo de intensidad. Y con respecto al Barça no me fijo en el partido que hicieron en San Sebastián porque será diferente seguro. Los campeones siempre son buenos en los partidos grandes", analizó.

Aseguró que tiene la alineación decidida y se refirió a Casemiro, recién recuperado de una larga lesión de dos meses y medio. "Tengo el once decidido y él está con nosotros en la convocatoria. Cada día está mejor y eso me pone contento. Veremos lo que puede aportar mañana". Y sobre Kroos, que ya se ejercita en el campo, dijo que "está mejor, pero todavía le falta y hay que ir con tranquilidad".

Alabó a Karim Benzema y a Cristiano Ronaldo. "Ya sabemos la importancia de Karim. Está claro que nos da muchísimo, y más en un partido así, de esos que son referente. Pero siempre digo que no es una cuestión de un jugador sino del conjunto. Y Cristiano es muy profesional, se conoce muy bien y es muy importante para todos nuestros jugadores porque su energía es tremenda. Le veo muy contento, alegre y metido y eso es bueno para el grupo".

Agradeció las palabras de Florentino Pérez, acerca de que si el francés quiere, nunca saldrá del Real Madrid. "Es verdad que me voy a quedar a vivir en España toda mi vida porque es un país que me encanta y en el que me tratan muy bien", bromeó el técnico. "El presidente me ha traído aquí, me ha dado la posibilidad de jugar en este gran club a pesar de que muchos no querían, y yo se lo agradeceré siempre. Pero ahora soy entrenador y es diferente", añadió.

En referencia al rival, aclaró que la presencia o no de Andrés Iniesta en el once culé "no va a modificar el planteamiento del Real Madrid", y evitó afirmar su Leo Messi puede ser decisivo. "Es uno de los mejores del mundo y le vigilaremos, pero a todo el equipo del Barça porque todos sus jugadores son muy buenos".