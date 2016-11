Cristiano: «Griezmann me dijo: 'Te odio'»

Cristiano Ronaldo ha afirmado en una entrevista concedida a France Footbal que Antonie Griezmann le dijo «te odio» tras la final de la Eurocopa. El luso, que vive un gran momento ha aprovechado para, en un entrevista con Telefoot, reivindicar su candidatura al Balón de Oro «Lo hice todo para ganarlo. Ha sido mi mejor temporada. Después, la votación no depende de mí, no puedo estar obsesionado con eso. Pero si me preguntas si quiero ganar el Balón de Oro, te respondo que sí, no te voy a mentir», reconoció el luso.

El crack de Funchal también afirmó que tiene una relación «fantástica» con Zidane y que «era fan de él como jugador y ahora lo es más fan aun como entrenador»