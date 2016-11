La Real ahonda en la crisis del Sporting

El Sporting está decidido a que el partido de mañana ante la Real Sociedad sea el final de la mala racha de resultados, tomando como ejemplo lo sucedido la pasada temporada en la que los rojiblancos revirtieron su trayectoria tras golear a los donostiarras.

Abelardo tiene bajas en defensa, donde no puede contar con el lesionado Babin ni con el sancionado Lillo, a los que se unió esta mañana Lora, lo que le deja con los hombres justos en la zaga. Para sustituir a Lora en el lateral derecho sólo dispone de Douglas, a la vez que tampoco podrá contar con Ndi y Afif, ambos también por lesión. El brasileño, cedido por el Barcelona en busca de minutos, no los está teniendo porque Abelardo apenas ha contado con él hasta ahora, ya que consideraba que su estado físico no estaba a la altura de sus compañeros, por lo que será una de las grandes novedades en la alineación rojiblanca.

En el ensayo realizado por Abelardo a puerta cerrada alineó una novedosa banda derecha con Douglas en el lateral y Víctor Rodríguez por delante, mientras que en la izquierda mantuvo a Canella en la defensa e Isma López en el extremo, tal y como hizo en las dos jornadas anteriores. El resto del equipo sería el mismo que jugó en Málaga a pesar de que el centrocampista Sergio Álvarez no acabó aquél partido tras sufrir un golpe en una rodilla del que se estuvo recuperando desde entonces.

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico es la fragilidad defensiva del equipo, en especial en las jugadas a balón parado, que ya han costado unos puntos que de no haberlos perdido el Sporting estaría en una posición más desahogada.

La Real Sociedad viaja a El Molinón con el firme propósito de enlazar su cuarta victoria y, tal vez, situarse en una plaza de Liga de Campeones, que se encuentra ahora a sólo dos puntos. Los donostiarras sólo han encajado dos derrotas en las últimas veinte temporadas en el campo del Sporting, unos resultados que, sumados a los problemas del conjunto de Abelardo en casa, le otorgan muchas opciones de éxito. Si los vascos ganan este partido habrán logrado su mejor inicio de una campaña en 14 temporadas y si Gero Rulli mantiene su portería a cero registrará su récord de imbatibilidad desde que defiende la camiseta blanquiazul.

El técnico blanquiazul, Eusebio Sacristán, recupera para este partido al central internacional Iñigo Martínez, ausente en la victoria ante el Atlético de Madrid por acumulación de tarjetas. Su retorno llevará posiblemente a la suplencia a Mikel González y sería éste el único cambio, ya que el técnico vallisoletano tiene muy claro cuál es su once tipo tras los buenos resultados de las últimas jornadas. Arriba, Carlos Vela y Willian José serán los estiletes ofensivos blanquiazules, ambos vienen de marcar y están en un gran momento de forma, a la espera del inminente retorno de Imanol Agirretxe.

- Alineaciones probables:

Sporting: Cuéllar, Douglas, Jorge Meré, Amorebieta, Canella, Sergio Álvarez, Nacho Cases, Víctor Rodríguez, Borja Viguera, Isma López y Cop.

Real Socidad: Rulli; Carlos Martínez, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Vela y Willian José

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: El Molinón.

Hora: 18.30.