Vitolo rescata al Sevilla y el Depor cae tras tener dos goles de renta

La necesidad del Deportivo, que retoma la competición tras el parón del campeonato con solo un punto de renta sobre el descenso, calibrará la ambición del Sevilla, que antes de la tercera interrupción de LaLiga Santander cedió un empate (1-1) en El Molinón y cayó ante el Barcelona (1-2) en el Pizjuán y se ha alejado de la cabeza de la tabla.

El Dépor acumula cuatro jornadas sin lograr la victoria y el paso de los días ha rebajado el enfado con el que acabó el anterior partido, frente al Granada (1-1), en el que el árbitro no dio validez a un gol legal del holandés Ryan Babel que habría puesto a los blanquiazules 0-2 antes del empate de los andaluces.

El técnico deportivista, Gaizka Garitano, que se ha declarado admirador de su homólogo en el Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha citado a todos los jugadores de campo que tiene disponibles y tendrá que hacer un descarte antes del partido. El preparador vasco ha recuperado al defensa Raúl Albentosa, que volverá, previsiblemente, a la alineación después de haber cumplido sanción en Granada, y no ha podido contar por lesión con Joselu Mato, Laureano Sanabria, 'Laure', y Borja Valle.

Una de las incógnitas el once está en el centro del campo, donde todo apuntaba a que el brasileño Guilherme dos Santos iba a suplir al internacional costarricense Celso Borges, pero el jugador centroamericano logró adelantar unas horas su regreso a Galicia después de haber disputado dos partidos con su selección y podría mantener la titularidad. No se esperan novedades en el resto del equipo, que cambió considerablemente en la novena jornada, ante el Valencia (1-1), tras haber sido goleado por el Barcelona (4-0) y el Celta (4-1). Los blanquiazules no ganan desde el 1 de octubre, cuando se impusieron en Riazor al Sporting de Gijón (2-1), y necesitan retomar el camino del triunfo para coger oxígeno en la clasificación.

El Sevilla, que la pasada jornada encajó su segunda derrota de la temporada, frente al Barcelona (1-2) pese a hacer una magnífica primera parte, llega a Riazor con el propósito de ganar su segundo partido fuera de casa, tras el de hace un mes en Leganés (2-3) que quebró una racha de casi año y medio sin vencer a domicilio en liga.

El técnico argentino Jorge Sampaoli no ha podido contar con todo su plantel hasta el jueves, tras volver los internacionales Vitolo, Escudero, el francés Rami, el argentino Mercado y el nipón Kiyotake, y aunque siempre dice que hay que pensar en el partido más próximo, lo cierto es que después de Coruña le espera una cita crucial en la Liga de Campeones, el martes ante el Juventus italiano. Ello podría influir en el once que presente en Riazor, también condicionado por el estado físico de su cerebro, el francés Samir Nasri, aún no recuperado completamente de una dolencia muscular, con lo que podría reservarlo para recibir a la 'Juve' y apostar ante el Depor por el brasileño Paulo Henrique Ganso o Vicente Iborra.

Sampaoli es posible que tampoco fuerce el regreso de los defensas argentinos Gabriel Mercado, que cumplió un partido de sanción frente al Barça y luego se fue con su selección, y Nico Pareja, baja en los dos últimos encuentros por una lesión muscular. Así, podría repetir el equipo titular que le plantó cara a los azulgranas, con el único cambio de Ganso o Iborra por Nasri.

