Nasri dice que Guardiola les prohibía tener sexo tras la medianoche

El jugador francés del Sevilla Samir Nasri aseguró que durante el corto periodo que coincidió en el Manchester City con el técnico español Pep Guardiola les prohibía mantener relaciones sexuales tras la medianoche.

"La anécdota más sabrosa es que aquellos que querían tener relaciones (sexuales) tenían que hacerlo antes de la medianoche, porque había que tener una buena noche de sueño", señaló el jugador a la cadena de televisión del diario "L'Équipe".

Nasri, que tras unas semanas a las órdenes de Guardiola fichó por el Sevilla, afirmó que el técnico español les contó que había impuesto esa norma a Lionel Messi, "que desde entonces no ha tenido lesiones musculares", o a Robert Lewandowski, al que tuvo que sentar en el banquillo "para que entendiera algunas cosas".

El atacante francés señaló, sin embargo, que guarda un buen recuerdo de Guardiola, a quien agradeció haber entendido que no estaba sacando todo el rendimiento posible. "Me ayudó a darme cuenta de algunas cosas, que estaba desperdiciando mi fútbol, me lo dijo varias veces. Incluso me dio una patada en el trasero. Al principio tenía dudas sobre él, pero me di cuenta de que era un gran entrenador", señaló.

Nasri confesó haber sido "seducido" por su actual técnico, Jorge Sampaoli, del que dijo que tiene cosas de Guardiola. El jugador, que aseguró que no tiene previsto volver a la selección, después de que Didier Deschamps le apartara en la pasada Eurocopa, afirmó que su "amigo" Karim Benzema debe regresar, "porque es el mejor delantero francés".

Pero señaló que debe jugar junto a Antoine Griezmann, "el mejor jugador francés de este momento", sobre el que debe pilotar la selección, y con Kevin Gameiro, su compañero en el Atlético de Madrid.