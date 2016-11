Cristiano logra la renovación soñada

Cuatro horas después del mal partido realizado por el astro portugués ante el Leganés, ya que no llegó a tirar entre los tres palos y completó su quinto encuentro consecutivo sin marcar en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid hizo oficial lo que ya era un secreto a voces, la renovación de Cristiano Ronaldo hasta el 30 de junio de 2021. El firme aspirante al Balón de Oro, que sería el cuarto de su carrera, se acerca así a ver cumplido su deseo de colgar las botas en el club blanco. Y explicará sus sensaciones junto al presidente Florentino Pérez, en un acto programado para las 13:30 horas de este lunes en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Acabado el choque frente a los ‘pepineros’, Zinedine Zidane ya dejó entrever que la noticia estaba al caer. No rehuyó la cuestión el técnico francés cuando se le cuestionó por la inminente renovación del crack de Madeira. «Como su sueño es terminar su carrera aquí, estoy contento de que ahora pueda renovar y acabar con esta camiseta blanca, igual que como hice yo hace años», subrayó el técnico blanco, antes de insistir en que el luso está tranquilo pese a su falta de gol. «No le pasa nada, lo que ocurre es que siempre queremos que marque. No lo veo preocupado, lo veo bien metido, está tranquilo», añadió.

Cristiano, que jamás ha ocultado que le encantaría cerrar su exitosa etapa profesional como madridista, llegó al club blanco en 2009, cuando firmó por seis años, aunque renovó por vez primera en 2013 hasta 2018. Si cumple su nuevo contrato, estaría 12 campañas en el Real Madrid y acabaría con 36 años. Hasta la fecha, el voraz devorador de récords ha marcado 372 tantos en sus 360 partidos con el club de Concha Espina. El anuncio de la prórroga de su vínculo se produjo horas antes de que Ronaldo recoja este lunes el premio Di Stéfano que entrega Marca y que reconoce al mejor jugador de la pasada campaña.

Con el nuevo contrato, CR7 recibe una demostración de lo que representa para su club. Pese a su mal momento actual, es el gran símbolo de la entidad y así lo entiende Florentino Pérez. Los compañeros también le respaldan de forma mayoritaria, a pesar de que la lesión de rodilla sufrida en la final de la pasada Eurocopa y la posterior recuperación han retrasado su puesta a punto para esta campaña. El objetivo del jugador es crecer tras el próximo parón de las selecciones nacionales y rendir ya a un alto nivel en los fundamentales duelos ante el Atlético, el 19 de noviembre en el Vicente Calderón, y contra el Barça, el 3 de diciembre en el Camp Nou.

'Operación renove'

Aunque como es costumbre las cifras del contrato son secretas, hasta que como en tantos otros casos se filtren seguramente al portal ‘Football Leaks’, nadie en el enterno del club merengue duda de que se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla. No parece casualidad que su cacareada renovación vea la luz sólo cinco días después de que Gareth Bale luciera su nuevo y suculento documento que le liga al Real Madrid por tres campañas más de las que tenía, hasta 2022. Según la prensa inglesa, en concreto el periódico The Guardian, Bale cobrará a partir de ahora 22 millones limpios anuales por campaña, con lo que superaría los 21 millones que percibía hasta ahora Cristiano, aunque el Real Madrid aseguró que el sueldo del futbolista galés no superará los 10 millones, para situarse en la misma escala salarial que Sergio Ramos.

Cristiano percibirá unas cantidades parecidas a las del barcelonista Neymar, que recientemente amplió su vínculo con el Barcelona y, entre unas y otras variables, se ha publicado que tendrá un sueldo de unos 25 millones de euros netos por campaña. Seguramente, en breve se anuncie la prórroga del contrato de Leo Messi, quien, igual que le ocurre con Cristiano respecto a Bale, no aceptaría cobrar menos que el brasileño, por muy amigo suyo que sea. La renovación de CR7 forma parte del ‘plan renove’ que acometió el Real Madrid tras conocer que, salvo que prospere su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, no podrá fichar hasta enero de 2018. Con esta campaña ya iniciada, renovaron Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Bale y ahora Cristiano. Los próximos que pueden firmar son Pepe, que termina contrato en verano, Carvajal e Isco.