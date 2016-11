Simeone: «La Real está creciendo y nos va a pedir la máxima exigencia»

Diego Simeone sólo piensa en una cosa en su duelo ante la Real Sociedad: "conseguir la victoria". Lo demás no le preocupa. Sabe que logrando los tres puntos en Anoeta ante la Real Sociedad, el equipo ocupará la posición de líder de la clasificación, pero "no me preocupa. Nosotros nos centramos en lo nuestro". Además, el técnico argentino avisa del rival que tendrán enfrente, ya que “la Real está creciendo, haciendo buenos resultados y nos va a pedir la máxima exigencia. Nos centramos sólo en eso y en buscar lo mejor", insistía.

El Atlético, que llega tras ganar al Rostov en Champions gracias a un gol de Griezmann en el descuento, podrá contar con el francés en la punta de ataque, así como con Oblak, que arrastraba molestias en los últimos días. "Los dos están bien y jugarán", desvelaba Simeone. "Es normal en futbolistas que juegan muchos partidos que tengan molestias y golpes", añadía. El que no podrá estar es Savic, sancionado, una baja que hará al técnico modificar la pareja de centrales que tan buen resultado le está dando en los últimos partidos. El montenegrino está haciendo "una temporada muy buena", pero Simeone mantiene la clama porque "tenemos cuatro centrales que son de mucha jerarquía". Aunque cuenta con más papeletas para ser titular el canterano Lucas, "la vuelta de Giménez nos pone contentos porque se siente cada vez mejor", comentaba el técnico atlético.

Con el pleno de victorias en la Champions, una "cuestión de suerte" como calificaba Simeone, el técnico espera no repetir los errores que confesó haber cometido en el partido ante el conjunto ruso el pasado martes. "Siempre buscamos mejorar, crecer como equipo y centrarnos en qué poder hacer en el partido del sábado para llevar el encuentro donde queremos nosotros". Y para que eso ocurra, Koke se ha convertido en una pieza clave en las últimas semanas. "Koke nos permite jugar muy rápido a partir de la recuperación de la pelota y eso le hace ser importante en esa situación", desvelaba Simeone antes de añadir que Saúl también podía ocupar esa posición porque "nos da características diferentes, ya que tiene mejor juego aéreo y más llegada".