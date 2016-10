El Atlético sufre para seguir arriba

Cuando un equipo cosecha una derrota lo primero que desea es que el siguiente partido llegue lo antes posible para ganar y recuperar las buenas sensaciones. Consciente de ello, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sabe que la visita del Málaga al estadio Vicente Calderón es un partido más que importante para no descolgarse en la lucha por liderar la clasificación.

«Siempre que toca perder es necesario volver a ganar rápidamente», aseguró el técnico argentino antes de recibir a un Málaga que viene de golear al Leganés y que vive un momento «de crecimiento con buenos resultados». Desde que el árbitro pitara el final en la derrota en el Sánchez Pizjuán en la pasada jornada liguera, los jugadores colchoneros no han hecho más que pensar en la visita de los malagueños. «Queremos estar arriba y para eso hay que ganar al Málaga sí o sí», aseguró Juanfran, que confirmó que siente una responsabilidad «enorme» de vestir la camiseta rojiblanca.

El Atlético, que fue el club más galardonado en los premios de LaLiga, tendrá que afrontar el choque con una baja sensible, la de Koke, que fue expulsado en la anterior jornada ante el Sevilla. Simeone ha confirmado que Saúl acompañará finalmente a Gabi en el centro del campo y Gaitán será otra de las novedades en el once colchonero que dejará en el banquillo a Ángel Correa, que ha estado un poco desacertado en los últimos partidos. Arriba, repetirán Carrasco, Griezmann y Gameiro, mientras que la línea defensiva no presentará cambios. Para el encuentro, el técnico argentino tampoco podrá contar con los lesionados Moyá, Augusto Fernández y Cerci. Sin embargo, Giménez, que ya ha recibido el alta médica, no ha sido convocado.

Buscando la sorpresa

Por su parte, el Málaga de Juande Ramos llegará al Vicente Calderón con abundantes bajas y algunas dudas, como la de Koné, aunque parece que sí estará en plenas condiciones. A pesar de ello, el técnico manchego tiene buenas sensaciones de cara al encuentro y aseguró que su jugadores pueden ofrecer un buen juego en uno de los campos más difíciles del fútbol español. «Tenemos lo que tenemos, pero tengo fe ciega en mis jugadores. El escenario es maravilloso para lucirse», aseguró el técnico blanquiazul.

El Málaga tiene consigo el viento a favor tras la contundente victoria ante el Leganés y la buena racha de resultados. Además, Juande recordó que al equipo no le hacen muchos goles y que poco a poco van corrigiendo los errores defensivos. Los malagueños afrontan el choque con numeras dudas, como las de Miguel Torres o Recio, que tienen escasas opciones de jugar el partido por estar recuperándose de sendas lesiones. Juande, eso sí, no podrá contar con Charles, Diego Llorente, Kuzmanovic, Weligton ni Keko y presentará un once con varios canteranos.

Directo POP_01576_00_10_00002_00133 2