Luis Enrique: «¿Mestalla? Jugamos al fútbol, no a dar patadas ni a lesionar jugadores»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque que el Fútbol Club Barcelona disputará este sábado a las 20:45 en el Camp Nou frente al Granada. El técnico asturiano no quiso extenderse en el botellazo de Mestalla, tema estrella, de la semana y resaltó la importancia del duelo ante los de Lucas Alcaraz. «Lo que ha sucedido de la semana está ampliamente comentado, no voy a echar más leña al fuego. Jugamos al fútbol, no a dar patadas ni a lesionar jugadores. Son los valores que intentamos transmitir», sentenció.

El técnico del Barcelona tampoco quiso comentar las palabras de Tebas, quién dijo que los jugadores «parecían bolos». «No tengo nada más que comentar sobre el tema Tebas, me apoyo en el comunicado del club. Estamos acostumbrados a las polémicas», afirmó Luis Enrique para zanjar el asunto.

Aparcada la polémica de Mestalla, 'Lucho' se centró en el partido frente al Granada, un duelo con «particularidades», ya que «Con el cambio de entrenador hay menos partidos para ver lo que pueden hacer». El Barcelona tratará de «tener el balón, generar el máximo posible de ocasiones y que no se complique la partido».

Respecto al once, Luis Enrique aclaró que Suárez jugará a pesar de tener cuatro amonestaciones. "No es mucho riesgo hacer jugar a Luis Suárez con cuatro tarjetas amarillas. Si le sacan la 5ª jugará otro jugador. Tengo muy buena plantilla. Me preocupa cero. Me preocupa el Granada", afirmó.

Si Suárez viese la quinta amarilla, su sustituto podría ser Paco Alcácer. El exelantero del Valencia sigue aun sin marcar desde que aterrizó en el conjunto culé. A Luis Enrique, sin embargo, esto no le preocupa. «Lo único que le falta a Álcacer es que el balón traspase la línea de gol. Todo lo demás lo está haciendo excelente. El gol llegará seguro»

«Imposible que no haya lesionados»

Luis Enrique no considera que Enzo Pérez fuera con maldad en la jugada que lesionó a Iniesta: "Las lesiones forman parte del fútbol. No creo que el jugador que tuviera mala intención. Con Andrés intentamos gestionarlo de tal manera para que esté al más alto nivel en determinados partidos donde es necesario», concluyó. Para sustituir al manchego son varios los nombres que aparecen en las quinielas. «No se puede comparar a Andrés con otro jugador. Denis y Rafinha tienen algo más de desborde y en eso se pueden parecer un poco más a Andrés. El perfil de nuestros interiores es el de tener capacidad de dar pases, de desbordar, de llegar desde segunda línea. Son todos muy interesantes».

Las lesiones se han convertido en otro de los caballos de batalla del Barcelona. No obstante, Luis Enrique considera «imposible» de evitar: «Si hacemos un repaso: Piqué, contusión; Iniesta, no hace falta comentarla, Mathieu y Alba, tema muscular. Decidme algún equipo que no tenga lesionados. Y menos con el calendario del Barça. Ojalá no hubiera lesionados, pero es imposible».

El técnico asturiano también fue preguntado por los cuatro días de descanso que ha concedido a la plantilla. «A la primera semana que pude les di fiesta. No afecta en el tema físico y es importante para el tema mental poder desconectar con la familia y hacer lo que quieran».

«Guardiola va a ganar»

Por último, el entrenador del Barcelona fue preguntado por el mal momento que atraviesa hu homólogo en el Manchester City Pep Guardiola. Para Luis Enrique, Pep «va a ganar títulos jugando bien al fútbol esta temporada», aunque «no haya una regla matemática para lograr el éxito».