En directo, desde el Santiago Bernabéu

El verano ha pasado factura a Cristiano Ronaldo aunque, según ha confiado el futbolista, la Eurocopa conquistada con Portugal fue el mejor momento de su carrera. El éxito le costó demasiado a su cuerpo y a su mente. Por un lado, su esfuerzo retrasó su incorporación a los entrenamientos por una lesión que le apartó del balón más tiempo de lo acostumbrado para él. Por el otro, sus compañeros le adelantaron en su preparación y actualmente le aventajan en los números que habitualmente lideraba sin oposición.

El panorama que ha mostrado el equipo de Zinédine Zidane en el comienzo de temporada ha sido inesperado porque Ronaldo no ha firmado la mayor parte de las actuaciones protagonistas y el equipo fluye y funciona. Primero fue Gareth Bale quien aprovechó su ausencia para ocupar su deseado carril izquierdo y Karim Benzema pudo compartir delantera con el galés para convertirse en los máximos goleadores merengues en Liga hasta el momento (tres para cada uno).

CR7 quiere reengancharse. No le bastan los cuatro goles que ha sumado esta temporada. Pero no puede culpar al equipo porque son 34 los que han firmado los merengues entre la competición de Primera División y la Liga de Campeones, uno de los tres comienzos con mejores números de los últimos diez años. Por eso, el portugués afila sus cuchillos ante la llegada del Athletic Club, al que ha colocado 16 balones en la red en 14 choques (con un penalti fallado también en su historial contra los rojiblancos).

No obstante, a Cristiano Ronaldo no se le cuestiona. De hecho, a Zidane se le ha señalado otro hombre de su tridente estrella, su protegido francés. «Pensáis que la BBC está un poco regular. Para mí no. Siempre voy a contar con todos los jugadores y tenemos la suerte de tener a tres fenómenos y a los demás, que también son fenomenales. Yo tengo que tomar decisiones. Sé lo que puede aportar cada uno de los jugadores y cada partido es diferente», justificó sobre la permanencia de Karim Benzema en la delantera titular. El ariete suma tres goles con menos minutos ligueros (320) que su competidor, Ávaro Morata (416), quien sólo suma un tanto en la competición local. «Para mí son dos grandes jugadores y también un tercero como Mariano que está en el club y nos permite estar cubiertos. En estos últimos partidos ha estado Karim solo en punta, pero para mí no hay debate porque todos son importantes», insistió el entrenador del Real Madrid el día antes de recibir el Athletic de Bilbao.

Sin rotaciones

A la vista de que dará tiempo a los suplentes merengues seguramente el próximo miércoles en la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, CR7 y Benzema mostrarán su hambre contra el Athletic en un equipo que ha sumado 11 goles en los dos últimos partidos. Además, en el balance de lesionados el Real Madrid sale ganando. Zidane no pudo convocar ni a Casemiro ni a Luka Modric ni a Sergio Ramos, pero Ernesto Valverde confeccionó su lista con dos ausentes por lesión (Aketxe y Lekue), un sancionado (Balenziaga) y cuatro hombres con molestias (Eneko Bóveda, Aduriz, De Marcos y Yeray Álvarez). En cuanto a la situación anímica, al grupo vizcaíno le pesa la derrota en Bélgica del jueves en la Liga Europa contra el Genk. Los rojiblancos desarrollaron uno de sus peores encuentros del año, con falta de personalidad, capacidad de reacción y escasa efectividad. «Venimos de un partido fuera de casa, de un desplazamiento largo, de un esfuerzo que no ha tenido recompensa y vamos a jugar a uno de los campos más difíciles de la Liga. Y además, ellos jugaron el martes y nosotros el jueves», recordó el preparador vasco.

Aunque el equipo bilbaíno es sexto en la Liga a sólo tres puntos del Real Madrid, se teme repetir una mala visita y regresar goleados. «Ellos tienen una pegada que no es comparable y debemos estar muy finos en todo y aprovechar nuestras opciones», avisó el entrenador rojiblanco. «Se trata de pensar en limitar las acciones de ataque del rival y hacer valer las tuyas. Hay que saber quienes somos y lo que somos, no podemos compararnos con el Madrid», reconoció Valverde.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, Kroos, Kovacic, Isco, Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Athletic Club: Iraizoz; Lekue, Etxeita, Laporte, Saborit, Iturraspe, San José, Williams, Raúl García, Susaeta y Sabin Merino.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45 (Movistar Partidazo).